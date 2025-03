Gruppo Colussi aderisce all’associazione Les Hénokiens

Imprese familiari da oltre due secoli unite nel mondo

Il Gruppo Colussi, fondato nel 1791 da Giacomo Colussi, ha ufficialmente aderito a Les Hénokiens, esclusiva associazione internazionale composta da aziende familiari con almeno 200 anni di attività continuativa. Con soli 56 membri nel mondo, l’organizzazione celebra la capacità delle imprese di mantenere viva la gestione familiare, tramandando valori e tradizioni.

L’ingresso nell’associazione evidenzia la solidità e l’adattabilità del Gruppo Colussi in un mercato in continua evoluzione. Con radici a Venezia, l’azienda ha iniziato la sua attività con la produzione dei tradizionali Baicoli, ampliandosi nel tempo fino a comprendere 6 stabilimenti in Italia, 11 a livello globale e una presenza in 80 Paesi.

L’adesione consente al Gruppo di confrontarsi con altre imprese longeve, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche per promuovere una cultura imprenditoriale resiliente. La scelta di unire innovazione e sostenibilità ai valori familiari è al centro del successo del gruppo.

Angelo Colussi, presidente del Gruppo, ha dichiarato: “Entrare in Les Hénokiens è un riconoscimento importante per la nostra azienda e per le generazioni che hanno guidato la crescita del Gruppo. Continueremo a valorizzare la tradizione italiana e a investire nel futuro.”

Alberto Marenghi, presidente dell’associazione, ha accolto Colussi come esempio di equilibrio tra radici solide e innovazione. L’ingresso sottolinea l’importanza del Made in Italy nella scena imprenditoriale globale, rafforzando l’immagine di un’Italia legata a tradizione e progresso.