Michele Vagnetti, giovane assisano, in Germania membro fondazione Heinrich Hertz

“Rivolgo i miei complimenti al dottor Michele Vagnetti, scienziato assisano dell’Università di Firenze ed esperto in storia della filosofia antica, i cui traguardi professionali rappresentano un’ispirazione per tanti giovani che si accingono a ‘sfidare’ il futuro e a intraprendere un percorso di studi. Nato ad Assisi, Michele Vagnetti, borsista della fondazione Heinrich Hertz e ricercatore presso l’Istituto di scienze umane dell’università di Paderborn in Germania, ha dimostrato che con abnegazione, sacrificio e forza di volontà si possono raggiungere anche le mete più ambite. E’ questo lo spirito che deve contraddistinguere i giovani del nostro territorio che rappresentano risorse fondamentali per il futuro della comunità ed eccellenze da tutelare e salvaguardare ad ogni costo. La politica in tal senso deve fare la sua parte nell’assicurare maggiori possibilità di autodeterminazione e nel fornire gli strumenti adeguati ad individuare il percorso più consono alle loro esigenze. Dobbiamo adoperarci affinché sia l’Italia il luogo dove i giovani possano studiare, lavorare e realizzarsi, contribuendo così allo sviluppo del Paese”. E’ quanto scrive, Stefano Pastorelli, Consigliere Regionale Assemblea Legislativa Regione Umbria Capogruppo Lega