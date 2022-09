Search for: Search Button

Parcheggi, 2 ore gratuite per tutti i residenti del comune di Assisi

L’amministrazione comunale ha deciso, in accordo con Saba (la società che gestisce i parcheggi in città), di favorire i cittadini residenti nel territorio comunale, gli abitanti di Assisi centro e frazioni, garantendo la sosta gratuita per due ore.

Questo provvedimento è stato fortemente voluto dal Comune per venire incontro alle esigenze della comunità, facilitare imprese ed attività del centro storico, ed è particolarmente utile in questo periodo in cui si riaprono le scuole e la città ospita molti eventi di rilevanza. L’obiettivo è quello di rivitalizzare il centro storico dopo due anni di pandemia che hanno contratto l’economia e la socialità e alla luce di una crisi energetica che peserà nei portafogli delle famiglie.

Le 2 ore gratuite valgono nei parcheggi gestiti da Saba e precisamente Giovanni Paolo II, Porta Nuova, Mojano e Piazza Matteotti. Dalla terza ora in poi, per tutto il tempo della sosta, ai residenti viene applicata automaticamente la tariffa ridotta di 0.70 €/ora.

Per ottenere l’agevolazione basta recarsi in uno dei 4 parcheggi Saba per registrare la targa di una o più auto di proprietà, muniti di documento di identità e libretto dì circolazione dei veicoli. A partire dal giorno seguente la registrazione, la gratuità sarà applicata automaticamente attraverso i lettori di targa.

Nel parcheggio di Piazza Matteotti, l’amministrazione comunale ha disposto un’ulteriore facilitazione estesa ai cittadini non residenti, e cioè i primi 20 minuti di sosta gratis: questo per venire incontro alle famiglie che accompagnano i figli nelle scuole del Convitto Nazionale e possono tranquillamente sostare nel parcheggio senza pagare nulla per 20 minuti.

Si ricordano inoltre le altre agevolazioni disposte dall’amministrazione comunale come l’abbonamento gratuito per i nuclei familiari residenti nel centro storico in cui ci sono figli di età inferiore a 2 anni o l’abbonamento mensile facilitato per gli studenti dei corsi dell’Università di Perugia che si tengono ad Assisi.

Si tratta di misure volute dall’amministrazione comunale per agevolare famiglie, giovani e imprese particolarmente utili in questo momento storico.