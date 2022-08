Search for: Search Button

Pnrr Assisi, assegnati 4 milioni di euro per l’area ex Montedison

Il Comune di Assisi ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro previsto dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) nell’ambito di “Sport e inclusione sociale”. Finanziamento che servirà per due importanti e innovativi progetti: la riallocazione del Centro federale di pugilato, cioè la palestra, il museo e la futura Accademia del pugilato, e la riqualificazione e l’ampliamento della piscina coperta.

La partecipazione al bando da parte del Comune è stata possibile grazie alla manifestazione di interesse espressa insieme alla Federazione pugilistica italiana (la sinergia con una Federazione sportiva nazionale era requisito indispensabile e obbligatorio). L’amministrazione comunale, sempre di intesa con la Federazione pugilistica italiana, ha chiesto risorse per 4 milioni di euro e la Presidenza del Consiglio (dipartimento per lo sport) ha assegnato esattamente la cifra richiesta. Il Comune ha potuto partecipare in tempi rapidi al bando del Pnrr perché aveva già redatto il Master Plan dell’area ex Montedison, i cui primi step saranno lo spostamento del polo pugilistico, la realizzazione dell’accademia di formazione per tecnici e la riqualificazione della piscina comunale.

Il Master Plan, dopo un percorso di tre anni, fu presentato a luglio 2021 alla cittadinanza e nel suo insieme si tratta di un progetto pubblico ambizioso perché ha lo scopo di riqualificare un’intera area destinata a diventare la cerniera tra centro e periferia. Una vera opera di rigenerazione urbana che investirà 128 mila metri quadrati, e ora con le risorse del bando “Sport e inclusione sociale” si avvicina la realizzazione.

“È una bellissima notizia il finanziamento ottenuto – hanno commentato l’assessore allo sport e l’assessore alle opere pubbliche – perché così potremo realizzare un grande sogno, dare concretezza a un progetto importante per la città di Assisi. In tempi brevi, come abbiamo fatto l’anno scorso quando abbiamo presentato alla cittadinanza l’intero Master Plan, presenteremo alla cittadinanza i primi step che si sono aggiudicati i 4 milioni di euro del Pnrr”.