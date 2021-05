Tavoli all’aperto in centro, in corso Mazzini, chiusa ztl nei festivi e prefestivi

In considerazione della riapertura delle attività di ristorazione, segnatamente per i locali che hanno spazi all’esterno, l’amministrazione ha deciso di accogliere le richieste degli esercenti e di chiudere in via sperimentale la zona a traffico limitato in Corso Mazzini nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 11 all’ora del coprifuoco (che per ora è fissata alle 22), e in piazza del Comune dalle 11 alle 15 e dalle 18 al coprifuoco.

Anche la scorsa estate il centro storico di Assisi si trasformò in un ristorante a cielo aperto sempre per garantire alle tante attività rimaste forzatamente ferme di riprendere in mano il proprio lavoro nelle condizioni migliori.

Così anche quest’anno i ristoratori potranno allestire i tavoli lungo la strada e in piazza garantendo la somministrazione dei pasti senza il via vai della auto. Ovviamente la circolazione è sempre garantita ai mezzi di soccorso e alle auto dei residenti.