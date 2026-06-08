Assisi chiude via Ponte dei Galli per quattro giorni di stop

Cantiere diurno per la nuova illuminazione di rete ad Assisi

Importanti modifiche alla circolazione stradale nel territorio comunale di Assisi sono state disposte per la seconda settimana di giugno. La Polizia locale ha infatti emanato un’ordinanza specifica che stabilisce il divieto totale di transito veicolare in via Ponte dei Galli, un’arteria strategica per il collegamento locale. Il blocco sarà attivo a partire da martedì 9 giugno 2026 fino a venerdì 12 giugno 2026, concentrandosi esclusivamente nella fascia oraria diurna compresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00, al fine di ridurre l’impatto sul traffico dei pendolari e dei residenti nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.

Valorizzazione del Cammino di Francesco

La motivazione alla base di questo provvedimento restrittivo risiede nella necessità di svolgere in piena sicurezza una serie di interventi strutturali di riqualificazione. I lavori sono finalizzati alla valorizzazione complessiva del celebre itinerario storico e spirituale noto come il Cammino di Francesco. Nello specifico, le operazioni riguardano la realizzazione ex novo e il potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica lungo il tracciato. Questo progetto mira a migliorare l’accessibilità notturna e la fruibilità del percorso da parte dei numerosi pellegrini e turisti che frequentano l’area ogni anno.

L’intervento sarà eseguito da una ditta specializzata formalmente incaricata dall’amministrazione comunale di Assisi. Le squadre operative si occuperanno del posizionamento e del fissaggio di diversi moduli e lanterne stradali lungo l’intero segmento viario interessato. La tratta coinvolta dai cantieri si estende dettagliatamente dall’altezza di Porta San Giacomo fino a raggiungere la zona di Ponte Santa Croce, un’area di particolare pregio paesaggistico e monumentale.

Impiego di mezzi pesanti e sicurezza pubblica

Dal punto di vista tecnico, l’installazione dei pali e delle componenti tecnologiche richiede l’utilizzo continuativo di un autocarro cassonato equipaggiato con una gru meccanica estensibile. Questo veicolo di grandi dimensioni occuperà stabilmente la quasi totalità della carreggiata disponibile, rendendo di fatto impossibile il passaggio simultaneo di altre autovetture o motocicli. Di conseguenza, l’amministrazione e i tecnici hanno ritenuto indispensabile optare per la chiusura totale temporanea della via anziché istituire un senso unico alternato, che non avrebbe garantito gli standard minimi di sicurezza per gli operai e per gli utenti della strada.

Il provvedimento di chiusura temporanea è stato formalizzato tramite una specifica ordinanza firmata dal comando della Polizia locale. La decisione è stata assunta con il primario obiettivo di tutelare l’incolumità pubblica di persone e cose, prevenendo potenziali situazioni di pericolo legate alla movimentazione dei carichi sospesi dall’alto. Le autorità locali raccomandano agli automobilisti di utilizzare i percorsi alternativi segnalati in prossimità degli svincoli principali e di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle fasce orarie in cui il divieto sarà operativo per evitare congestioni.