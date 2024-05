Assisi si Prepara al Giro d’Italia con Importanti Cambiamenti alla Viabilità

Assisi si Prepara al Giro – Il 10 maggio sarà una giornata eccezionale per Assisi, che ospiterà una delle tappe del Giro d’Italia, precisamente la 107esima edizione di questa storica competizione ciclistica. Per l’evento, la città vedrà l’arrivo di 176 atleti che percorreranno le strade di Capodacqua, Rivotorto e il centro di Santa Maria degli Angeli, proseguendo poi verso Bastia. Questo evento coincide con la festa di Calendimaggio e vedrà la presenza di numerose autorità governative.

In preparazione a questo grande evento sportivo e per garantire la sicurezza e la fluidità dell’evento, l’amministrazione comunale di Assisi, in accordo con altri Comuni e previa consultazione con i dirigenti scolastici, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale, ad eccezione degli asili nido e delle università.

Le aree interessate dal percorso della gara, ovvero Santa Maria degli Angeli, Rivotorto e Capodacqua, vedranno modifiche significative alla viabilità. La circolazione sarà interrotta dalle 8:00 alle 18:00 lungo le strade designate per il passaggio dei ciclisti, che includono via del Paduletto a Capodacqua, via dei Tre Compagni e via Ottone IV a Rivotorto, così come importanti arterie a Santa Maria degli Angeli come via D’Annunzio e piazza Dante Alighieri.

Per minimizzare i disagi, sono state pianificate vie alternative che permetteranno ai cittadini di muoversi nel comune durante l’evento. Tuttavia, si prevedono inevitabili rallentamenti e modifiche temporanee alla routine quotidiana.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione dei cittadini numeri di contatto della Polizia Locale per offrire assistenza e informazioni riguardo gli orari, i divieti di circolazione e le vie alternative. Si consiglia di consultare queste risorse per pianificare gli spostamenti in quella giornata.

Assisi si appresta a vivere un giorno di grande festa e sport, mettendosi in mostra davanti a un vasto pubblico internazionale. L’amministrazione comunale, insieme alle forze dell’ordine e ai volontari, è impegnata a garantire che l’evento si svolga in sicurezza e con il minor impatto possibile sulla vita quotidiana dei suoi cittadini e dei numerosi turisti attesi.