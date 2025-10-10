Assisi, viabilità modificata per la Marcia della Pace 2025

Stop al traffico e sosta in centro e Santa Maria degli Angeli

In vista della Marcia della Pace del 12 ottobre 2025, il Comune di Assisi ha predisposto un articolato piano di gestione della viabilità per garantire sicurezza e fluidità durante l’evento. Le misure coinvolgono Santa Maria degli Angeli e il centro storico, con restrizioni alla circolazione, divieti di sosta e limitazioni alle occupazioni di suolo pubblico.

A Santa Maria degli Angeli, dalle 7.00 alle 17.00, sarà vietata la sosta in Piazza Porziuncola, via Patrono d’Italia e via Becchetti. La circolazione sarà interdetta su via Ponte Rosso, via Los Angeles, via Ermini e altre arterie coinvolte nel percorso della marcia. Accessi limitati ai soli residenti e operatori economici in via Tescio e nelle strade adiacenti, con orari differenziati in base all’affluenza pedonale.

Nel centro di Assisi, il divieto di sosta scatterà dalle 18.00 dell’11 ottobre fino alle 18.00 del giorno successivo in Piazza Vescovado, interessata dalle celebrazioni per San Carlo Acutis. Dalle 8.00 alle 18.00 del 12 ottobre, la misura si estenderà a tutte le vie che conducono alla Rocca Maggiore, punto di arrivo della manifestazione.

Tra le strade soggette a blocco totale del traffico figurano via Merry del Val, Largo Gregorio IX, via Giorgetti, via San Francesco, via Fortini, Piazzetta Verdi e molte altre, con orari variabili tra le 10.00 e le 18.00. Anche le celebrazioni religiose al Santuario della Spogliazione comporteranno restrizioni: in via S. Agnese, via Cristofani e Piazza Vescovado, la circolazione sarà consentita solo ai residenti in fasce orarie specifiche.

Le occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività commerciali saranno sospese in Piazza del Comune, via San Francesco e via San Rufino dalle 12.00 alle 18.00, e comunque fino al termine della marcia. I bus turistici potranno effettuare carico e scarico presso Porta Nuova, accessibile da Viole, mentre la sosta sarà consentita in via Cascianelli, nei pressi dell’uscita SS75 Santa Maria degli Angeli Sud.

Gli autobus dei partecipanti dovranno parcheggiare in aree dedicate: zona industriale di Santa Maria degli Angeli, stazione ferroviaria e spazi adiacenti al Teatro Lyrick, secondo la provenienza regionale. Per coordinare le operazioni, dalle 7.00 sarà attivo il Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede municipale di Santa Maria degli Angeli, con personale tecnico e volontari di Protezione Civile pronti a intervenire in caso di criticità.

Infine, nelle vie non direttamente coinvolte dai provvedimenti, resteranno valide le consuete limitazioni della ZTL dalle 10.00 alle 20.00. Il Comune invita cittadini e visitatori a consultare il sito istituzionale per ulteriori dettagli.

