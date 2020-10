Beatificazione del venerabile Carlo Acutis, le modifiche alla viabilità

In occasione della cerimonia di beatificazione del venerabile Carlo Acutis che avrà luogo domani, 10 ottobre 2020 in alcune piazze della città, come Piazza Inferiore e Superiore di San Francesco, piazza San Pietro, piazza del Vescovado e piazza Porziuncola e richiamerà numerosi pellegrini da ogni parte del mondo, si rende necessario adottare alcuni provvedimenti sulla viabilità.

In particolare in Assisi Centro è stato disposto il DIVIETO DI SOSTA, dalle 10 alle 18, per tutti i veicoli in viale Marconi, via Frate Elia, via Cardinale Merry del Val, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, Piazza San Pietro e borgo San Pietro.

Stesso provvedimento, DIVIETO DI SOSTA, per tutti i veicoli, dalle 23 di stasera alle 18 di domani in via San Francesco (per la precisione da via Merry del Val al civico 18/a). Sempre DIVIETO DI SOSTA, in piazza del Vescovado, dalle 12 alle 20 di sabato.

E’ stato inoltre stabilito il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli, dalle 11 alle 18 e comunque sino al termine delle manifestazioni in viale Marconi, via Frate Elia, Piazza Inferiore di San Francesco, via Padre Domenico Stella, via Cardinale Merry del Val, via San Francesco.

Deciso sempre il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, dalle 13 alle 20, in via Sant’Agnese, piazza del Vescovado e via Cristofani.

Per quanto riguarda Santa Maria degli Angeli, è stato disposto il DIVIETO DI SOSTA, dalle 8 alle 18 in piazza della Porziuncola, area di sosta limitrofa a via Los Angeles, e il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli, dalle 15 alle 18 e comunque fino al termine della manifestazione in via Patrono d’Italia, dall’intersezione con via Protomartiri Francescani e fino alla rotatoria di Via Los Angeles.