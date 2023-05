Concerto “Con il Cuore” le modifiche alla viabilità del territorio

Concerto – In occasione del concerto “Con il Cuore” che si svolgerà domani, 30 maggio, nella piazza superiore di San Francesco si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità in via Merry del Val, in via San Francesco e Borgo San Pietro.

Dalle 14 alle 24 è stabilito il divieto di sosta in via Merry del Val, in via San Francesco e fino a Palazzo Vallemani, via Borgo San Pietro, piazza San Pietro, largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, piazza inferiore San Francesco, via Frate Elia.

Dalle 18 alle 24 e comunque fino al termine della manifestazione è deciso il divieto di transito in via Merry del Val, via San Francesco, largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, piazza inferiore San Francesco, via Frate Elia.