FS Treni Turistici rilancia l’Espresso Assisi verso i borghi

Viaggi da Roma all’Umbria con degustazioni enogastronomiche
La compagnia ferroviaria specializzata nel turismo del Gruppo FS torna a proporre il servizio ferroviario Espresso Assisi, inaugurando una nuova stagione di collegamenti tra la capitale e i centri storici dell’Italia centrale. L’iniziativa, presentata dall’azienda FS Treni Turistici Italiani, prevede partenze programmate a partire dal 19 ottobre con destinazione finale Arezzo, attraversando le suggestive località umbre.
Il progetto turistico ferroviario si articola in tre distinte fasi temporali, ciascuna caratterizzata da eventi stagionali specifici. La prima fase, denominata “Frantoi Aperti”, si svilupperà dal 19 ottobre al 16 novembre, permettendo ai passeggeri di scoprire la tradizione olearia locale attraverso assaggi dell’olio extravergine di nuova produzione nei caratteristici centri storici della regione.
La seconda edizione, chiamata “Chocolate Edition”, coinciderà con le date del 16 e 23 novembre, in concomitanza con la rinomata manifestazione cioccolatiera perugina. Durante questo periodo, i viaggiatori potranno immergersi nell’atmosfera del festival dolciario più celebre dell’Umbria.
L’ultima fase del calendario, prevista dal 30 novembre al 4 gennaio, si concentrerà sui mercatini natalizi, estendendo l’itinerario fino ai borghi toscani. I passeggeri potranno visitare il villaggio natalizio aretino e ammirare le particolari decorazioni festive del centro storico assisano.
Secondo quanto comunicato dalla direzione di FS Treni Turistici Italiani, ogni viaggio includerà visite guidate specializzate e momenti dedicati alle degustazioni enogastronomiche territoriali, permettendo ai turisti di vivere un’esperienza immersiva nel patrimonio culturale e gastronomico dell’Italia centrale.
La società ha inoltre lanciato la promozione “TTI SPECIAL 25”, che garantisce uno sconto del 25% su un numero limitato di posti disponibili, rappresentando un’opportunità vantaggiosa per sperimentare questa modalità di turismo ferroviario sostenibile.
Le prenotazioni per l’Espresso Assisi sono disponibili attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia e il portale dedicato www.fstrenituristici.it, permettendo ai viaggiatori di organizzare con facilità la propria esperienza di scoperta dei borghi italiani.
