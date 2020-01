Gennaiola 2020 e Vincenzo Cavanna le modifiche alla circolazione del traffico

In occasione della manifestazione sportiva “Gennaiola 2020” e del Memorial Vincenzo Cavanna in programma domani, domenica 26 gennaio, si rende necessaria modificare la regolamentazione della circolazione.

Con ordinanza è stato adottato un provvedimento che riguarda Santa Maria degli Angeli e Rivotorto e nei dettagli queste le prescrizioni:

1- sospensione della circolazione dalle ore 8 alle ore 12 – durante il transito dei partecipanti – nelle seguenti vie, con esclusione dei mezzi autorizzati per lo svolgimento della manifestazione podistica: Piazza Porziuncola (partenza),P.zza Garibaldi, Via Patrono D’Italia, Viale Maratona(percorso non competitiva) Via Carducci, Piazza Alighieri (stazione),Viale G. D’Annunzio, Via Santa Maria Maddalena. Via Sacro Tugurio, Rotatoria Piazza Conti, Via Liverani, Via Francesca, Via Ospedale delle Pareti, Via Pallareto, Percorso Verde, Via Antica Hostaria, Via Ospedale delle Pareti, Via Tescio, Via Ponte Rosso, Via Risorgimento, Via Raffaello, Via G. Becchetti.

– divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 8 alle ore 12 in Via Becchetti;

– doppio senso di circolazione – via Risorgimento, tratto di Via Passaggio Vecchio (da intersezione con Via S. Giovanni della Genga a intersezione con Via Francesca (Romavecchia) e area Palaeventi – teatro Lyrick per raggiungere “I Portali” , Via Raffaello, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.