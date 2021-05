Il padre custode Marco Moroni ha impartito la benedizione ai taxi 🔴video foto

I taxisti di Assisi, con le rispettive famiglie e macchine, hanno ricevuto la benedizione – in piazza San Francesco – venerdì 30 aprile alle ore 17.30 presso la piazza inferiore di san Francesco. Quest’anno la benedizione è stata effettuata dal padre custode del sacro Convento fra Marco Moroni, cui è poi seguita la consueta messa alle ore 18 presso la chiesa inferiore.

I taxisti di Assisi per conto dei loro rappresentanti Paolo Bertoldi e Giuseppe Raspa ringraziano sentitamente il Comune di Assisi, in particolare nelle persone del Sindaco e del vicesindaco, il Commissariato di Polizia, in particolare del commissario in capo e tutta la famiglia dei francescani conventuali, tra cui fra Mario Cisotto, per aver permesso tale benedizione con la massima disponibilità, cortesia e sollecitudine.

L’anno scorso fu effettuata in Piazza del Comune davanti al tempio di Minerva da padre Marcello Fadda. Speriamo veramente che sia un inizio di stagione positivo e sempre più in crescendo per non fermarsi più e che il valore sacro dell’accoglienza, lo spirito di servizio e lo svolgimento del lavoro avvenga nel miglior modo possibile e senza più alcun genere di intoppi.