Inaugurazione del sottopasso pedonale ferroviario a Santa Maria

Sabato 3 agosto, alle ore 9.30, si terrà l’inaugurazione del sottopasso pedonale ferroviario recentemente riqualificato a Santa Maria degli Angeli. L’evento avrà luogo in via Patrono d’Italia, nei pressi della Basilica.

Saranno presenti il sindaco Stefania Proietti, la giunta comunale, i consiglieri, le autorità locali e le associazioni del territorio. La riqualificazione del sottopasso rappresenta un importante intervento per migliorare la mobilità pedonale e la sicurezza dei cittadini.

Il sottopasso, situato in una zona strategica della città, è stato oggetto di lavori di ammodernamento che hanno riguardato sia la struttura che l’illuminazione. L’obiettivo principale dell’intervento è stato quello di garantire un passaggio sicuro e accessibile per tutti i pedoni, in particolare per le persone con disabilità.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il sindaco Proietti terrà un discorso per sottolineare l’importanza di questo progetto per la comunità locale. Saranno inoltre presenti rappresentanti delle associazioni del territorio, che hanno collaborato attivamente alla realizzazione dell’opera.

Il sottopasso pedonale ferroviario di Santa Maria degli Angeli è stato progettato per rispondere alle esigenze di una città in continua crescita e per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. La riqualificazione ha previsto l’installazione di nuove rampe di accesso, pavimentazione antiscivolo e un sistema di illuminazione a LED per garantire una maggiore visibilità e sicurezza durante le ore notturne.

L’inaugurazione del sottopasso rappresenta un momento significativo per la città, che vede così completarsi un’opera attesa da tempo. La presenza delle autorità locali e delle associazioni del territorio testimonia l’importanza di questo intervento per la comunità.

Il progetto di riqualificazione del sottopasso pedonale ferroviario è stato finanziato con fondi comunali e regionali, a dimostrazione dell’impegno delle istituzioni nel migliorare le infrastrutture cittadine. La collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e cittadini è stata fondamentale per il successo dell’iniziativa.

L’inaugurazione del sottopasso pedonale ferroviario di Santa Maria degli Angeli è un esempio di come la sinergia tra istituzioni e comunità possa portare a risultati concreti e tangibili. Questo intervento non solo migliora la mobilità pedonale, ma contribuisce anche a rendere la città più sicura e accessibile per tutti.

In conclusione, l’appuntamento per l’inaugurazione del sottopasso è fissato per sabato 3 agosto alle ore 9.30 in via Patrono d’Italia. La cittadinanza è invitata a partecipare per celebrare insieme questo importante traguardo per la città di Santa Maria degli Angeli.