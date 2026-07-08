Iscrizioni mensa e trasporto scuola ad Assisi al via dal 10 luglio

Cina, buoni di consumo per 450 mln di yuan a favore del turismo estivo XINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha avviato una campagna nazionale per promuovere i consumi culturali e turistici durante le vacanze estive, con la distribuzione di buoni di consumo per un valore complessivo superiore a 450 milioni di yuan, pari a circa 66 milioni di dollari USA. Organizzata dal ministero della Cultura e del […]

Crisafi (Remind) “Costruiamo insieme l’Italia che abiteremo” ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma la nuova edizione de L’Italia che Abiteremo by Remind presso la Sala Biblioteca a Palazzo INAIL. L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta un momento di riflessione dedicato al presente e al futuro delle città, delle periferie e dei territori, […]

La Cina detiene il primato mondiale per domande di brevetto nel settore fintech TOKYO (GIAPPONE) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha primeggiato a livello mondiale sia per volume sia per qualità delle domande di brevetto nel settore della tecnologia finanziaria (fintech) nell’ultimo decennio. Lo ha riportato ieri il Nikkei. I risultati si basano su un’indagine svolta sulle domande di brevetto legate al fintech in 118 Paesi e regioni tra […]

Cobolli eliminato a Wimbledon, Fery vola in semifinale con Zverev L'italiano perde in tre set con un netto 6-4 7-6(4) 6-0, continua la favola della wild card britannica

A Milano confronto sul futuro delle Investor Relations tra IA e nuovi mercati MILANO (ITALPRESS) – A Milano giornata di confronto tra aziende nell’ambito dell’IR Day, il tradizionale appuntamento promosso ogni anno dall’Associazione Italiana Investor Relations (AIR), che fin dal 2004 rappresenta un luogo di incontro tra società emittenti, comunità finanziaria e stakeholder di mercato. Tra i temi sul tavolo, le sfide che il ruolo di Investor Relations […]

La Cina punta a 190 milioni di visite turistiche in entrata entro il 2030 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta ad attrarre 190 milioni di visite turistiche dall’estero ogni anno entro il 2030, secondo un nuovo piano quinquennale per lo sviluppo del turismo, che segnala i crescenti sforzi del Paese per richiamare visitatori stranieri, stimolando i consumi e approfondendo gli scambi internazionali. Il piano, approvato dal Consiglio di […]

Kooij vince in volata la 5^ tappa del Tour de France, Traeen resta in giallo PAU (FRANCIA) (ITALPRESS) – Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026, la De Lannemezan – Pau di 158,3 km. Il velocista della Decathlon CMA CGM Team conquista il successo nella prima vera volata di questa edizione della Grande Boucle, bruciando il tedesco Max Kanter (XDS Astana) e il belga Tim […]

Geopolitica, tecnologie e sicurezza, a Roma la Conferenza di Med-Or ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma, presso il Nazionale Spazio Eventi, la conferenza internazionale “Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia”, organizzata da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government. L’iniziativa si inserisce nelle attività del progetto di ricerca “Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo. Evoluzione e […]

Nato, Meloni “Italia alleato credibile, rispettiamo impegni” ROMA (ITALPRESS) “L’Italia si è presentata con una percentuale del 2,8% del Pil investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all’anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza e della resilienza. Perchè vogliamo rispettare gli impegni e lo faremo, ma lo vogliamo fare in modo sostenibile, stabilendo […]