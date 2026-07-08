Iscrizioni mensa e trasporto scuola ad Assisi al via dal 10 luglio
Domande online fino al 10 settembre per l’anno scolastico 2026
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Ad Assisi aperte dal 10 luglio le iscrizioni online a mensa e trasporto scolastico per l’anno 2026-2027 fino al 10 settembre.
Parole chiave:
Assisi, mensa scolastica, trasporto scolastico, iscrizioni scuola, Comune di Assisi
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Dal 10 luglio al 10 settembre 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico nel Comune di Assisi per l’anno scolastico 2026-2027. L’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.
Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica utilizzando le credenziali SPID. L’accesso è disponibile attraverso il portale istituzionale del Comune oppure mediante la Web App dedicata ai servizi scolastici.
Iscrizioni esclusivamente in modalità digitale
L’amministrazione comunale conferma la scelta di gestire l’intera procedura online per semplificare l’accesso ai servizi e ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche. Attraverso il sistema digitale sarà possibile compilare e trasmettere la domanda direttamente da casa, senza necessità di presentarsi agli uffici.
Per completare correttamente l’iscrizione è però necessario che le famiglie siano in regola con tutti i pagamenti relativi ai cinque avvisi dell’anno scolastico 2025-2026, compreso quello riferito ai mesi di maggio e giugno 2026, inviato nei giorni scorsi tramite posta elettronica.
La Web App consente inoltre di verificare l’eventuale presenza di somme ancora da saldare e di procedere al pagamento prima dell’invio della richiesta, evitando così eventuali impedimenti all’iscrizione.
Supporto alle famiglie presso il DigiPASS
Per chi dovesse incontrare difficoltà nella compilazione della domanda, il Comune mette a disposizione un servizio di assistenza presso il DigiPASS di Assisi, ospitato al piano terra del Palazzo Capitano del Perdono, a Santa Maria degli Angeli.
L’accesso avviene esclusivamente su appuntamento, prenotabile telefonicamente oppure tramite posta elettronica.
Il servizio sarà disponibile:
- lunedì dalle 14.30 alle 17.30;
- mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;
- venerdì dalle 14.30 alle 17.30.
L’amministrazione ricorda inoltre che il DigiPASS resterà chiuso per la pausa estiva nei giorni 10, 12 e 14 agosto.
Informazioni e contatti
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Scuola e Politiche per lo Sport del Comune di Assisi.
Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì ai numeri 075 8138627, 075 8138651 e 075 8138626.
Gli orari di contatto variano in base al periodo dell’anno: dal 1° luglio al 31 agosto il servizio è attivo dalle ore 11.00 alle 13.00, mentre dal 1° settembre al 30 giugno è disponibile dalle ore 8.00 alle 11.00.
Le iscrizioni rappresentano un passaggio fondamentale per consentire l’organizzazione dei servizi scolastici in vista dell’avvio del nuovo anno educativo e permettere alle famiglie di garantire ai propri figli l’accesso alla mensa e al trasporto fin dai primi giorni di scuola.
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