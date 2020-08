L’area verde di via Lorenzo Perosi, zona Ivancich sarà riqualificata

L’area verde di via Lorenzo Perosi, nella zona Ivancich, sarà presto riqualificata come del resto l’amministrazione comunale sta facendo da tempo per tutte le zone green della città. Entro il mese di agosto sarà avviato il primo intervento di ripristino della lunghissima staccionata che delimita l’area verde in questione. In un secondo momento verranno tolte le panchine ormai usurate e vetuste, e sostituite con panchine in legno e inoltre verranno installati tutti i giochini per bambini, nello specifico verranno sistemati un’altalena, un giochino a molla e un gioco a girella molto simile a quello già presente.

Tutti i giochini, peraltro già ordinati e in attesa di consegna, saranno in alluminio e non in legno, la scelta del materiale è stata fatta per garantire una maggiore durata e una diminuzione di interventi necessari di manutenzione. Con questo ennesimo impegno, l’amministrazione comunale assicura che al termine degli interventi già calendarizzati saranno ripristinati il decoro e la funzionalità dell’area verde.