Lavori di abbattimento albero, domani chiusa via Patrono d’Italia

A causa dei lavori di abbattimento di un albero in corrispondenza dei civici 28 e 30 da realizzarsi domani 19 dicembre a Santa Maria degli Angeli, in via Patrono d’Italia, è stato deciso di modificare la viabilità, stabilendo il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle 9 alle 12 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dell’intervento.

In pratica il divieto parte dall’intersezione con via Micarelli, fino alla rotatoria di via Los Angeles, direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da via Micarelli direzione a salire verso Assisi.