Parcheggi e navette per i concerti alla Rocca, ecco come arrivare

Assisi attiva aree di sosta dedicate e bus per gli spettacoli estivi
Con l’avvio della stagione dei grandi concerti alla Rocca Maggiore, il Comune di Assisi mette a disposizione un servizio di parcheggi dedicati con navette per facilitare l’arrivo del pubblico agli eventi in programma tra il 16 luglio e il 5 agosto 2026. L’iniziativa è stata predisposta per gestire il consistente afflusso di spettatori atteso durante le manifestazioni estive, offrendo una soluzione per raggiungere il centro storico senza utilizzare l’auto fino alla sede dei concerti.
Dove si trovano i parcheggi
Le aree di sosta saranno allestite a Santa Maria degli Angeli, nelle vicinanze del Teatro Lyrick. Da qui partiranno autobus navetta diretti a piazza Matteotti, punto di arrivo situato a pochi passi dalla Rocca Maggiore, dove si svolgeranno gli spettacoli. Al termine degli eventi sarà garantito anche il servizio di ritorno verso i parcheggi.
Le aree saranno aperte dal pomeriggio fino a tarda notte nelle giornate interessate dai concerti.
Tariffa unica per tutta la giornata
Per usufruire del servizio è prevista una tariffa giornaliera unica di 7 euro, valida per l’utilizzo dell’area di sosta durante tutta la giornata dell’evento.
L’obiettivo dell’iniziativa è agevolare la mobilità dei partecipanti, ridurre il traffico nelle zone più vicine al centro storico e rendere più semplice l’accesso ai principali appuntamenti musicali dell’estate assisana.
Gli orari per Assisi Summer Festival
Per gli appuntamenti dell’Assisi Summer Festival le navette saranno operative secondo il seguente calendario:
- 16 e 17 luglio: dalle 17.30 alle 03.00
- 18 luglio: dalle 17.30 alle 00.30
Il servizio durante Riverock Festival
In occasione degli spettacoli del Riverock Festival gli autobus effettueranno servizio nei seguenti orari:
- 22 luglio: dalle 18.00 alle 01.00
- 23 luglio: dalle 18.00 alle 02.00
- 24 luglio: dalle 18.00 alle 03.00
- 25 luglio: dalle 15.00 alle 03.00
- 26 luglio: dalle 15.00 alle 01.00
Navette anche per Suoni Controvento
Il servizio sarà garantito anche durante gli appuntamenti di Suoni Controvento in programma il 31 luglio, 1 agosto, 4 agosto e 5 agosto.
In tutte queste date le navette saranno operative dalle 18.00 alle 01.00, collegando in modo continuativo i parcheggi di Santa Maria degli Angeli con piazza Matteotti.
L’organizzazione predisposta dal Comune punta così a favorire una gestione più ordinata dei flussi di visitatori e a consentire agli spettatori di raggiungere i concerti della Rocca Maggiore con un collegamento dedicato, evitando criticità legate al traffico e alla ricerca del parcheggio nel centro storico di Assisi.
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