Parcheggi e navette per i concerti alla Rocca, ecco come arrivare

E’ morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. E’ scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. Lascia il figli Igor con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti […]

La Spagna batte 2-1 il Belgio, è in semifinale contro la Francia Le furie rosse vincono di nuovo grazie a un gol nel finale di Merino.

Cina, a Guiyang la trasformazione digitale cambia il volto della città GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Su invito del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (IDCPC), una delegazione di rappresentanti di partiti politici e media provenienti da 21 Paesi si è recata in visita per quattro giorni a Guiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, dal 3 al 6 luglio. Durante il tour, i […]

A Wimbledon Sinner piega Djokovic in 3 set, è in finale contro Zverev A Londra il numero uno al mondo insegue il quinto titolo del Grande Slam della carriera.

Cina, in aumento le iscrizioni all’assicurazione sanitaria di base PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il programma cinese di assicurazione medica di base ha registrato una crescita costante delle iscrizioni nel 2026, con oltre quattro milioni di persone iscritte in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha dichiarato ieri un funzionario. Il tasso di partecipazione è rimasto stabile al 95%, ha dichiarato Zhang […]

Volata vincente per Merlier nella 7^ tappa del Tour, Pogacar resta in giallo Sul traguardo di Bordeaux la spunta il belga, nessuna variazione in testa alla classifica generale.

Zverev piega Fery e vola in finale a Wimbledon Il tedesco attende ora il vincente della sfida Sinner-Djokovic.

Lazio, nasce il Forum “Le Città della Notte”. Aurigemma “Scelta di responsabilità” ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha presentato oggi il nuovo Forum regionale “Le Città della Notte”, a Roma presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura: un organismo permanente di confronto dedicato ai temi della movida e, più in generale, della vita serale e notturna nelle città del […]

Cina, obiettivo ridurre del 17% le emissioni di CO2 entro il 2030 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano d’azione per il raggiungimento del picco delle emissioni di carbonio durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), delineando compiti e misure chiave per raggiungere l’obiettivo nel periodo. Entro il 2030, le emissioni di anidride carbonica della Cina per unità di PIL […]