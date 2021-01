Prosegue senza sosta il Piano generale strade ad Assisi

di manutenzione e messa in sicurezza delle strade

Prosegue senza sosta il Piano generale di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali del territorio di Assisi centro e di 11 frazioni (Piano Strade 3) per la cui attuazione sono state previste risorse per un milione e mezzo di euro.

Nelle ultime, compatibilmente con le condizioni metereologiche, sono stati effettuati i lavori in

quattro strade di Capodacqua, e precisamente via Massera, Via Sant’Apollinare, via della Cannella e via dell’Asilo. Oggi sono iniziati i lavori anche a San Vitale.

Ma al di là delle previsioni inserite nel Piano Strade 3 dove sono coperte anche altre frazioni come Petrignano (anche qui lavori ultimati in via Campo Grande), Palazzo, Torchiagina, Castelnuovo, Tordandrea, Tordibetto, Armenzano , Rivotorto e alcuni tratti di Santa Maria degli Angeli.

Tra le varie arterie che rientrano nel Piano Strade 3 ci sono anche la zona Ivancich e San Damiano, via di Valecchie, Piazza Dante Alighieri, l’intera via Los Angeles, via

Patrono d’Italia, via Protomartiri Francescani, via Fonte Vena, via del Campaccio, via dei Boschetti

“L’amministrazione comunale – ha affermato il vice sindaco Valter Stoppini – da quando si è

insediata ha sempre prestato massima attenzione e finanziamenti per oltre 3 milioni di euro al problema della manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina, facendo asfaltare chilometri e chilometri di strade del territorio comunale e garantendo così maggiore sicurezza per tutti”.

A proposito di risorse, va ricordato che per il Piano strade 1 – partito nel 2017 – erano stati stanziati 500 mila euro e per il Piano Strade 2 un milione, i cui lavori sono tutti ultimati. Ora è in applicazione il Piano Strade 3, un milione e mezzo di euro, per completare la mappa degli

interventi.