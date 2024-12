Regionale, Umbria: consegnato il primo treno [FOTO E VIDEO] di ultima generazione

Regionale, Umbria: consegnato il primo treno di ultima generazione

Presentato questa mattina alla stazione ferroviaria di Assisi il primo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), che circolerà sin da oggi sulla linea Foligno – Perugia – Terontola e Foligno – Ancona.

Intervenuti alla consegna la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia. Presente anche Amelia Italiano, Direttore Regionale Umbria di Trenitalia.

Il nuovo treno elettrico monopiano offre 531 posti complessivi (301 quelli a sedere), con 12 postazioni dedicate al trasporto bici, garantisce consumi energetici ridotti del 30%, riciclabilità delle componenti fino al 97%, elevati livelli di comfort e una ulteriore implementazione tecnologica che lo rende idoneo anche a viaggiare su reti attrezzate con sistema ERTMS (*).

Con il treno presentato ad Assisi inizia il processo di rinnovamento della flotta umbra. Infatti, il treno consegnato oggi è il primo dei nuovi convogli previsti dal Contratto di Servizio 2018 – 2032: ulteriori 12 entro 2026. I prossimi nuovi treni saranno caratterizzati da una velocità massima di 200 km/h, novità assoluta per i convogli regionali, che consentirà un significativo miglioramento per i collegamenti dell’Umbria con Roma e Firenze, potendo trarre il massimo vantaggio nella parte di percorso sulla linea veloce “Direttissima”.

«Con il rinnovo della flotta del Regionale in Umbria, – ha dichiarato Maria Giaconia Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia – oltre al miglioramento del comfort di viaggio, all’insegna della capillarità e della sostenibilità, vogliamo garantire una crescente accessibilità e affidabilità del servizio. Sono circa 7,5 milioni annui (fino a 25 mila/giorno) i viaggiatori – tra pendolari e turisti – che scelgono il treno per raggiungere le varie località dell’Umbria utilizzando i 119 treni del Regionale. L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di mobilità fornendo un’alternativa valida e competitiva per un trasporto sempre più integrato e sostenibile».

L’introduzione dei treni monopiano di ultima generazione contribuirà ad innalzare ulteriormente gli standard qualitativi del servizio offerto (il 96,7% dei clienti ha espresso un giudizio positivo sull’esperienza di viaggio).

Un percorso di crescita qualitativa dei pendolari e dei turisti, destinato a proseguire grazie all’ampio programma di investimenti previsti dal nuovo Contratto di Servizio della durata di 15 anni firmato nel 2018 con la Regione Umbria ed integrato a dicembre 2023 per includere anche i servizi sulla linea regionale Sansepolcro -Terni e Perugia Sant’Anna – Perugia Ponte San Giovanni. Su quest’ultima, già a partire dal 2025, inizieranno a circolare treni elettrici monopiano, attualmente in corso di restyling e manutenzione straordinaria, che sostituiranno progressivamente la flotta a trazione diesel attualmente in uso.

Questo processo di rinnovamento consentirà di abbassare l’età media dei convogli in circolazione in Umbria, che dagli attuali 30 anni scenderà a 16 nel 2027. Il piano del Contratto di Servizio include investimenti complessivi per circa 286 milioni (220,6 di Trenitalia e 65,1 della Regione), di cui circa 173 milioni dedicati all’acquisto di 13 nuovi treni made in Italy di ultima generazione.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste iniziative, dalla struttura regionale ai rappresentanti di Trenitalia, fino ai comuni coinvolti. Su progetti fondamentali come questi, è necessario collaborare”, ha dichiarato Proietti, affiancata dal consigliere Enrico Melasecche, già assessore ai trasporti.

La prima novità riguarda l’attivazione di un binario accessibile per i passeggeri, un traguardo significativo per Assisi, che era l’unico grande santuario italiano privo di un’infrastruttura simile. “Da oggi, il primo binario è accessibile a tutti. Questo risultato rappresenta un passo avanti per rendere il territorio più accogliente e inclusivo”, ha aggiunto la presidente.

Il secondo progetto è legato alla valorizzazione di un edificio presso la stazione, concesso in gestione tramite un patto di collaborazione all’Associazione Viva di Assisi. Lo spazio ospita attività di accoglienza turistica ed è gestito da persone con disabilità o disagi mentali. “Grazie a questa iniziativa, supportata anche finanziariamente dal comune, si offre un servizio che promuove inclusione e sostenibilità. I ragazzi coinvolti operano con grande impegno e professionalità, offrendo ai visitatori un’accoglienza calorosa e autentica”, ha spiegato Proietti.

La presidente ha poi ricordato l’importanza dei trasporti per il collegamento tra i vari enti locali e ha sottolineato come progetti come questi rappresentino un tassello fondamentale per lo sviluppo dell’Umbria. “Questa regione ha bisogno di infrastrutture moderne e accessibili. Il prossimo anno ci aspettiamo un afflusso significativo di visitatori, e dobbiamo essere pronti a rispondere a queste esigenze”, ha concluso.

Il consigliere regionale Enrico Melasecche, già assessore ai trasporti, è intervenuto durante la presentazione del primo treno Pop destinato alla regione Umbria, sottolineando i risultati ottenuti grazie al contratto decennale stipulato con Trenitalia.

“Questa giornata segna un momento importante per il trasporto ferroviario della regione. Grazie al contratto decennale firmato durante la precedente amministrazione, Trenitalia ha potuto pianificare investimenti significativi, come il rinnovo completo del materiale rotabile”, ha dichiarato Melasecche.

Il nuovo treno Pop, dal valore di 6,5 milioni di euro, sostituisce convogli con 39 anni di servizio, migliorando accessibilità e prestazioni. “Questo è solo l’inizio: il contratto prevede anche l’arrivo di 12 treni da 200 km/h a partire dal prossimo anno, costruiti dalla multinazionale Alstom, che miglioreranno i collegamenti regionali e ridurranno i tempi di percorrenza”, ha spiegato il consigliere.

Investimenti sulla rete ferroviaria

Melasecche ha evidenziato i progetti futuri per potenziare le infrastrutture ferroviarie umbre. Tra gli interventi principali, spicca il piano da 105 milioni di euro destinato alla tratta Foligno-Perugia-Terontola, che include un investimento di 70-80 milioni per velocizzare l’accesso e l’uscita dei treni dalla stazione di Assisi.

“L’obiettivo è garantire ai pendolari e ai viaggiatori un servizio più efficiente e competitivo. Le opere programmate sono il risultato di un lungo lavoro di pianificazione e negoziazione avviato negli ultimi cinque anni”, ha aggiunto Melasecche.

Critiche e priorità

Il consigliere ha anche espresso perplessità su alcune proposte emerse recentemente, tra cui il progetto di collegare una stazione ferroviaria direttamente all’aeroporto di Perugia. “Un’opera di questo tipo richiederebbe risorse spropositate, tra i 400 e i 500 milioni di euro, che rischierebbero di bloccare interventi prioritari per la regione. Esagerare con richieste irrealizzabili porta spesso a non fare nulla”, ha affermato.

Melasecche ha infine ribadito l’importanza di concentrare gli sforzi su progetti concreti e realizzabili: “Serve pragmatismo. Dobbiamo massimizzare i risultati possibili nel contesto storico che viviamo, evitando di ripetere errori del passato come il nodo ferroviario di Perugia, di cui si parla da decenni senza progressi concreti”.

L’evento ha rappresentato un’occasione per fare il punto sugli interventi già in corso e su quelli pianificati per il futuro, confermando l’impegno della Regione Umbria nel migliorare la mobilità e i trasporti per i cittadini.

IL TRENO MONOPIANO ELETTRICO

Elettrico, monopiano, a 4 casse, dotato di 4 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h. Ospita circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere. La versione base offre fino a 12 posti per le bici al seguito del passeggero, con possibilità di ricarica per quelle elettriche. La configurazione modulare degli interni offre una flessibilità dell’allestimento rendendo possibile l’incremento del numero dei posti bici attrezzati.

Comfort – Le sedute sono dotate di prese per alimentazione di PC, tablet e cellulari. L’illuminazione è ottimizzata grazie a grandi finestrini che consentono un maggior ingresso di luce naturale. La circolazione dei passeggeri è facilitata da ampi corridoi adatti alle persone a ridotta mobilità, per le quali sono presenti due postazioni dedicate collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno. Inoltre, sono presenti informazioni tattili (Braille) su tutti i servizi a bordo e sulle porte di accesso per rendere più facile la mobilità delle persone non vedenti o ipovedenti.

Sicurezza – Maggiore sicurezza a bordo grazie a un sistema dotato di ben 32 telecamere digitali di videosorveglianza live con visualizzazione in tempo reale delle immagini sui monitor delle vetture.

Sostenibilità – I nuovi treni rispondono alla politica di sostenibilità ambientale e sono riciclabili fino al 97%. Consumano il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione. Nessun solvente o altra sostanza chimica tossica sono utilizzati nel processo di produzione dei treni. I sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione sono regolati in funzione del numero dei passeggeri. La chiusura delle porte è programmata al fine di evitare la dispersione termica. L’illuminazione per i passeggeri, a LED, si regola automaticamente sulla base della luce esterna.