Tariffe agevolate per la sosta delle auto di studenti e dipendenti Unipg

Un accordo stipulato fra Saba S.p.A. e l’Università degli Studi di Perugia consente agli studenti e alle studentesse, nonché ai dipendenti dell’Ateneo, la sosta delle auto in abbonamento a tariffa agevolata presso i parcheggi di Perugia e Assisi gestiti da Saba S.p.A., ovvero Piazza Partigiani, Piazzale Europa, Viale S. Antonio, Viale Pellini, Via Ripa di Meana – a Perugia, e Giovanni Paolo II e Mojano – ad Assisi.

Gli abbonamenti a tariffa agevolata, disponibili secondo diverse articolazioni – mensili, semestrali, annuali – possono essere acquistati entro il 31 dicembre 2022.

Tutte le informazioni, i costi e le modalità di attivazione sono consultabili all’indirizzo:

https://www.unipg.it/servizi/trasporti-e-mobilita/park-tariffe-agevolate-per-i-parcheggi-di-perugia-ed-assisi Per le esigenze di sosta breve sono altresì previste tessere agevolate prepagate di diverse tipologie, utilizzabili presso i parcheggi di Viale S. Antonio, Viale Pellini, Via Ripa di Meana, Piazza Partigiani, Piazzale Europa, Mercato Coperto, con validità di 12 mesi dalla data del rilascio.

In Assisi le facilitazioni, secondo le modalità previste dall’accordo, riguardano il personale docente e non docente, nonché le studentesse e gli studenti afferenti al corso di laurea in Economia del Turismo.

La convenzione con Saba S.p.A. si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse recentemente dall’Università degli Studi di Perugia sul tema della mobilità sostenibile tra le quali rileva, in particolare, la possibilità per tutti gli studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo di acquistare per soli 60 euro il pass valido fino al 30 settembre 2023 per la libera fruizione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) all’interno della Regione Umbria. L’offerta può essere acquistata anche utilizzando il “bonus trasporti”. Si applicano alcune limitazioni. Per informazioni consultare la pagina:

https://www.unipg.it/didattica/agevolazione-tpl