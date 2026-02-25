Trenitalia potenzia i collegamenti per l’Ottavo Centenario Francescano

Ventitremila posti offerti nei feriali verso Assisi fino al 6 marzo

La Regionale di Trenitalia, operativa all’interno del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha predisposto un significativo potenziamento dell’offerta di trasporto ferroviario da e verso Assisi in concomitanza con l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con la Regione Umbria, rappresenta uno sforzo logistico complesso finalizzato a garantire l’accessibilità al centro francescano per i pellegrini e i visitatori attesi nel periodo della celebrazione.

L’ambizione dichiarata della società di trasporto consiste nel fornire una risposta infrastrutturale adeguata ai flussi di persone previsti, mantenendo elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio. La scelta di incrementare l’offerta ferroviaria rispecchia anche una visione strategica di mobilità sostenibile, privilegiando il trasporto su rotaia rispetto alla congestione stradale che caratterizzerebbe inevitabilmente un afflusso non gestito di autoveicoli privati verso il centro storico di Assisi.

L’offerta quantitativa nei giorni feriali e festivi

Nei giorni feriali dell’intero periodo celebrativo, Trenitalia mette a disposizione approssimativamente ventitremila posti su treni regionali da e per Assisi, cifra che raggiunge i venticinquemila posti nel periodo specifico compreso tra il 25 febbraio e il 6 marzo, quando si concentra la fase iniziale dell’ostensione delle spoglie di San Francesco. Nei giorni festivi, l’offerta si attesta su circa diciassettemilaposti, rispecchiando una distribuzione della domanda differenziata tra i giorni della settimana.

Questa capacità di trasporto risulta significativa in rapporto alle dimensioni storiche del centro di Assisi e alla necessità di evitare congestioni che potrebbero compromettere l’esperienza di visita e la sicurezza dei pellegrini. La quantificazione precisa dei posti disponibili consente inoltre una pianificazione razionale dei flussi, permettendo sia ai singoli viaggiatori che alle organizzazioni di gruppo di programmare con precisione i propri spostamenti.

I servizi già attivi dal Giubileo e confermati per il Centenario

Una porzione significativa dell’offerta attuale trae origine dai potenziamenti introdotti in occasione del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco nel 2025. Trenitalia ha mantenuto questi servizi aggiuntivi anche per il Centenario Francescano, evitando così una soluzione di continuità che avrebbe penalizzato l’accessibilità durante l’evento. Tra i servizi confermati figurano i Regionali Veloci sulla tratta Roma-Perugia, che rappresentano il collegamento di maggior significato per i pellegrini provenienti dalla capitale e dal centro Italia.

I treni regionali festivi su Foligno-Assisi e Foligno-Perugia completano una rete di connessioni capillare che facilita gli spostamenti interni al territorio umbro, consentendo ai visitatori di raggiungere Assisi partendo anche da altre destinazioni regionali. Questa strategia di rete rispecchia una comprensione della mobilità come ecosistema integrato, dove i singoli collegamenti assumono valore nella loro capacità di connettersi gli uni agli altri, creando percorsi multimodali fluidi.

I nuovi servizi dal 25 febbraio al 6 marzo

Durante il periodo specifico dell’ostensione iniziale delle reliquie di San Francesco, Trenitalia ha introdotto ulteriori potenziamenti dedicati. Tre nuovi Regionali Veloci collegheranno direttamente Roma Termini ad Assisi, fornendo ai pellegrini provenienti dalla capitale un accesso diretto senza necessità di cambio a Perugia o Foligno. Il primo di questi servizi parte da Roma alle 9:30 e giunge ad Assisi alle 11:39, permettendo ai visitatori di raggiungere il centro francescano in tarda mattinata. Il secondo collegamento parte da Roma alle 15:35, con arrivo ad Assisi alle 18:27, consentendo visite pomeridiane. Un terzo servizio in senso inverso parte da Assisi alle 20:30 e giunge a Roma alle 22:35, facilitando i visitatori che desiderino rientrare nella capitale in serata.

Parallelamente, sono stati attivati due nuovi collegamenti regionali con Foligno, il principale snodo ferroviario umbro sulla linea Roma-Ancona. Questi servizi aggiuntivi creano alternative di percorso che riducono la dipendenza dai servizi diretti Roma-Assisi, distribuendo la domanda su più opzioni e migliorando la resilienza complessiva della rete di trasporto.

I servizi integrati ferro-gomma e l’intermodalità

Trenitalia propone due servizi intermodali specificamente concepiti per il periodo celebrativo: Assisi Link e Umbria Airlink. Il primo consente ai viaggiatori di raggiungere il centro storico di Assisi attraverso una combinazione di treno fino a Perugia o Foligno e successivo trasporto in autobus. Questa soluzione si rivela particolarmente utile per i pellegrini provenienti da aree non servite da collegamento ferroviario diretto, permettendo loro di accedere comunque ai servizi ferroviari regionali e di giungere ad Assisi mediante un percorso coordinato.

Umbria Airlink rappresenta invece una soluzione rivolta ai visitatori internazionali che giungono all’aeroporto internazionale dell’Umbria, situato nei pressi di Perugia. Il servizio combinato treno-autobus consente loro di raggiungere Assisi senza ricorrere al noleggio di autoveicoli privati, riducendo gli impatti ambientali e semplificando la mobilità in un territorio dove l’orientamento potrebbe costituire una difficoltà per i visitatori stranieri.

L’assistenza alla clientela e i servizi di sicurezza

In concomitanza con il potenziamento dell’offerta ferroviaria, Trenitalia ha rafforzato i servizi di Assistenza alla Clientela presso la stazione ferroviaria di Assisi. Il personale aggiuntivo è stato destinato a fornire supporto informativo ai viaggiatori, agevolando l’orientamento tra i diversi servizi disponibili e risolvendo eventuali problematiche relative a ritardi, variazioni di percorso o altre questioni operative. Questo potenziamento umano rappresenta un complemento essenziale agli investimenti tecnologici e infrastrutturali.

Parallelamente, è stato intensificato il dispiegamento di FS Security, la società di sicurezza del Gruppo Ferrovie dello Stato, allo scopo di garantire la sicurezza nei perimetri della stazione e sui treni, prevenendo situazioni di disagio e assicurando che l’esperienza di viaggio dei pellegrini si svolga in ambienti ordinati e protetti. La combinazione di assistenza disponibile e controllo di sicurezza discreto rappresenta una strategia efficace per gestire afflussi concentrati mantenendo elevati standard qualitativi.

Un evento di rilievo nazionale e internazionale

Il piano di potenziamento della mobilità ferroviaria per l’Ottavo Centenario Francescano conferma l’impegno del Gruppo Ferrovie dello Stato nel sostenere eventi di significanza nazionale e internazionale attraverso sistemi di mobilità efficienti e sostenibili. L’Ottavo Centenario rappresenta una celebrazione di rilievo mondiale, in considerazione della figura di San Francesco quale figura storica e spirituale di portata universale.

La sinergia operativa tra Trenitalia, la Regione Umbria, Umbria TPL e le strutture di mobilità locale crea un ambiente coordinato dove ogni livello amministrativo e operativo contribuisce secondo le proprie competenze. Questa integrazione orizzontale della catena di trasporto rappresenta la condizione per trasformare un evento celebrativo in un’opportunità di dimostrazione concreta di come la mobilità pubblica integrata possa gestire flussi elevati in modo ordinato e sostenibile, costituendo un modello replicabile per eventi futuri di simile portata.