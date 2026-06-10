Via San Francesco ad Assisi chiusa per rischio crollo

Interdizione al traffico nella città umbra fino a nuove disposizioni

Via San Francesco ad Assisi è stata temporaneamente chiusa al traffico dei veicoli nella giornata del 10 giugno 2026. La decisione è stata adottata in via precauzionale dopo il rilevamento di una situazione di pericolo legata a un edificio privato. Le autorità locali hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza per tutelare l’incolumità dei cittadini e dei numerosi visitatori presenti in città.

La causa: un sottotetto in condizioni critiche

Il motivo dell’interdizione riguarda il possibile crollo di un sottotetto situato in un fabbricato privato. La struttura si trova nelle vicinanze della loggia dei maestri Comacini, un’area di pregio storico e architettonico. I tecnici comunali hanno rilevato segni di cedimento che potrebbero compromettere la stabilità della porzione superiore dell’edificio. Per questo motivo si è scelto di limitare drasticamente l’accesso veicolare fino al completamento delle verifiche strutturali.

Transito consentito solo ai pedoni e residenti con limitazioni

Al momento, lungo la via che collega piazza del Comune alla basilica di San Francesco, è consentito esclusivamente il transito pedonale. I residenti della via possono invece raggiungere le proprie abitazioni da via Mary del Val e da via Fortini. Tuttavia l’accesso è permesso soltanto fino all’area interdetta, oltre la quale è vietato procedere. Nessun altro veicolo, privato o commerciale, può attraversare il tratto sottoposto a restrizione.

Intervento tempestivo delle forze di soccorso e della polizia locale

Nella mattinata del 10 giugno sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Assisi. Le squadre specializzate hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, valutando la stabilità del sottotetto e installando barriere di protezione. Contemporaneamente è intervenuto il personale dei Servizi operativi del Comune di Assisi, che ha supportato i vigili del fuoco nelle attività tecniche. La polizia locale ha invece gestito la viabilità, deviando il traffico verso percorsi alternativi e monitorando il rispetto delle limitazioni.

Impatti sulla viabilità nel centro storico

La chiusura di via San Francesco rappresenta un’importante modifica alla circolazione nel cuore medievale di Assisi. La strada è uno dei principali assi di collegamento tra la piazza principale e la basilica dedicata al santo patrono d’Italia. Durante le ore di maggiore afflusso turistico, l’interdizione potrebbe generare rallentamenti nelle vie limitrofe. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni temporanee e a evitare l’area salvo assoluta necessità.

Nessuna data certa per la riapertura

Al momento il Comune non ha comunicato una data ufficiale per la riapertura al traffico veicolare. I tecnici dovranno completare le verifiche sull’edificio privato e definire gli eventuali interventi di messa in sicurezza. Solo dopo il nullaosta dei Vigili del Fuoco e dei servizi operativi si potrà valutare il ripristino della viabilità normale. Fino ad allora varrà il regime attuale: accesso pedonale libero, traffico veicolare vietato, residenti gestiti con percorsi controllati.