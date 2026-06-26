Viabilità ad Assisi, Eolo Cicogna chiede lo stop alla prova

Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe ai sedicesimi I nipponici pescano il Brasile, la squadra di Potter dentro da migliore terza

Tris Olanda con la Tunisia, primo posto nel Girone F La nazionale di Koeman si giochera' un posto agli ottavi con il Marocco

La Turchia saluta il Mondiale con una vittoria, Stati Uniti battuti 3-2 La nazionale di Montella vince nel recupero con il gol di Ayhan, per gli Usa sara' sfida alla Bosnia

Australia ai sedicesimi, Paraguay quasi: lo 0-0 accontenta tutti Poche emozioni a Santa Clara, i Socceroos staccano il pass da secondi classificati

Venezuela, salgono a 235 i morti, 4.300 i feriti. 70mila famiglie senza tetto MILANO (ITALPRESS) – Il governo del Venezuela ha portato a 235 morti e 4.300 feriti il bilancio del terremoto di mercoledì nottre. “Alle sette di sera di oggi avevamo prestato assistenza a oltre 4.300 feriti e avevamo accolto circa 235 pazienti deceduti al momento del loro arrivo nelle nostre strutture sanitarie”. Lo ha dichiarato il […]

Doppietta di Pepè, la Costa d’Avorio batte Curacao e passa come seconda A Philadelphia finisce 2-0 e con la storica qualificazione degli Elefanti, eliminati i caraibici

Impresa dell’Ecuador, batte la Germania in rimonta e vola ai sedicesimi Decisivi i gol di Angulo e Plata, la nazionale di Beccacece si qualifica tra le migliori terze

Produzione energetica, in Cina capacità installata supera 4 mld di KW PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A fine maggio 2026, la capacità totale installata di produzione di energia elettrica della Cina aveva raggiunto i 4,01 miliardi di chilowatt, come ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA), aggiungendo che il dato colloca la Cina al primo posto al mondo secondo questo indicatore. L’energia non fossile è emersa come […]

Cina, a Dalian si è concluso il Summer Davos Forum dedicato all’innovazione DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Summer Davos Forum 2026 si è concluso oggi nella città nord-orientale cinese di Dalian. Nel corso dell’iniziativa è stato evidenziato come l’innovazione conti più che mai in un’epoca di accelerazione del cambiamento tecnologico e crescente incertezza. L’evento, noto anche come 17esima edizione della Riunione annuale dei nuovi campioni del World […]