4 luglio, Assisi Estate 2026, [Foto] Subasio e Francesco protagonisti

Oltre 30 eventi gratuiti fra escursioni e visite

Assisi Estate 2026, programma fra Monte Subasio e luoghi francescani

Assisi si prepara a vivere quattro mesi di appuntamenti dedicati a natura, cultura, turismo e spiritualità. Il programma escursionistico dell’estate 2026 prenderà il via il 4 luglio e proseguirà fino a ottobre, con oltre 30 eventi gratuiti promossi dal Comune di Assisi per valorizzare il Parco del Monte Subasio e i luoghi legati a San Francesco d’Assisi.

Il calendario, dal titolo “Alla Scoperta del Monte Subasio e dei luoghi di Francesco”, nasce nel segno dell’ottavo centenario francescano. L’obiettivo è proporre un’offerta capace di unire ambiente, arte, cammini, musica, prodotti tipici, e-bike e visite guidate, favorendo nuove forme di turismo e una migliore distribuzione dei flussi sul territorio.

Il primo appuntamento sarà “Ascesa al Monte”, in programma sabato 4 luglio. La partenza è fissata alle ore 16 dal parcheggio ex Cava dei Francesi, ad Assisi. Il percorso ad anello, lungo circa 7,5 chilometri, attraverserà le pendici del Monte Subasio, la lecceta secolare dell’Eremo delle Carceri e l’area dell’antica Abbazia di San Benedetto.

Durante il cammino l’Ensemble Micrologus proporrà canti e musiche ispirati al tema “Le discepole di Francesco”, dedicato alle donne che seguirono Francesco d’Assisi. Il finale si svolgerà nell’area dell’Abbazia di San Benedetto, con concerto all’interno e all’esterno dell’antica chiesa e degustazione di prodotti tipici e birra artigianale preparati dalle monache benedettine.

Il programma escursionistico comprende anche “Bimbincammino” l’11 luglio, il trekking all’Eremo delle Carceri il 19 luglio, yoga e trekking sul Mortaro Grande il 26 luglio, l’escursione inclusiva con Free Wheels il 1° agosto, “Porziano sotto le stelle” il 10 agosto, le abbazie benedettine del Subasio il 16 agosto, urban trekking e yoga alla Rocca Maggiore il 21 agosto, “Canti e sollazzi al castello” il 23 agosto, il cammino francescano Spello-Assisi il 30 agosto, l’urban trekking tra Bosco di San Francesco e Rocca Maggiore il 12 settembre e il trekking nel Parco Letterario del Cantico delle Creature il 26 settembre.

Tra le novità figurano anche quattro appuntamenti in e-bike. Il 12 luglio è prevista “Le pietre di Assisi”, con visita guidata in bicicletta elettrica tra Basilica di San Francesco, Cattedrale di San Rufino, Rocca Maggiore, San Damiano, San Masseo e Rivotorto. Il 18 luglio sarà la volta de “I Mortari del Subasio”, il 9 agosto de “I borghi del Subasio” e il 5 settembre de “I castelli di Assisi”.

Il 4 luglio partirà anche il programma delle visite guidate ai luoghi di Francesco, con guide qualificate dell’Associazione Guide Turistiche Umbria. Sono previste 17 uscite, ogni sabato fino al 24 ottobre, tra Santuario della Spogliazione, Eremo delle Carceri, Sant’Angelo in Panzo, Basilica di San Francesco, Basilica di Santa Chiara, Basilica di Santa Maria degli Angeli, Porziuncola, San Damiano e Rivotorto.

Valter Stoppini, sindaco di Assisi, e Fabrizio Leggio, assessore a turismo e marketing, hanno sottolineato il valore del programma come prodotto di punta dell’estate 2026. L’iniziativa punta a far conoscere il Monte Subasio e i luoghi francescani attraverso esperienze capaci di intrecciare spiritualità, paesaggio, cammini e patrimonio culturale.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per le escursioni sul Monte Subasio è possibile utilizzare il numero WhatsApp o telefono +39 334 1546609. Per le visite guidate ai luoghi di Francesco sono disponibili lo IAT, Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, ai numeri 075 8138680 e 075 8138681, e l’indirizzo iat@comune.assisi.pg.it. Per le escursioni in e-bike i riferimenti sono VI.Va. Insieme, al numero +39 334 7902424 e all’indirizzo info@vivainsieme.it, e Tular Active, al numero +39 347 9844024 e all’indirizzo info@tularactive.com.