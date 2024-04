Assisi boom turistico il 25 aprile con servizi speciali

Assisi boom turistico – Assisi sta vivendo un intenso periodo di affluenza turistica, che ha visto un significativo incremento in occasione del recente ponte del 25 aprile, con un tasso di occupazione alberghiera che ha raggiunto quasi l’85%, nonostante le condizioni meteorologiche non ottimali. Questo afflusso include una notevole presenza di visitatori stranieri, che rappresentano circa la metà del totale. In previsione del prossimo ponte del primo maggio, la città mira a raggiungere il pieno occupazione degli alloggi disponibili.

Per far fronte a questo crescente numero di visitatori, scrive il Messaggero, l’amministrazione comunale di Assisi ha implementato misure straordinarie per facilitare l’accesso e la mobilità. È stato predisposto un servizio di navetta gratuito che collega alcuni parcheggi periferici con il centro storico, disponibile da oggi fino a domenica e durante il primo maggio. Le navette partono ogni trenta minuti dai parcheggi situati vicino al teatro Lyrick e alla stazione ferroviaria, con una tariffa di parcheggio giornaliera fissata a 10 euro. Il parcheggio del Lyrick apre alle 10, mentre quello della stazione resta aperto continuamente.

Questi parcheggi straordinari verranno attivati solo nel caso in cui i parcheggi ordinari più vicini al centro storico, come Giovanni Paolo II, Mojano, Piazza Matteotti, Porta Nuova e San Giacomo, siano al completo. Per raggiungere queste aree di sosta, l’uscita consigliata dalla strada statale 75 è Santa Maria degli Angeli Sud.

Assisi offre anche un servizio speciale chiamato “Assisi per tutti”, destinato a persone con disabilità motoria e ai loro accompagnatori. Questo servizio, disponibile nei giorni di maggior afflusso turistico, facilita l’accesso ai principali luoghi d’interesse culturale e artistico della città, garantendo il trasporto gratuito da e verso luoghi chiave come la piazza inferiore di San Francesco e il centro storico.

Oltre a queste iniziative logistiche, i visitatori possono anche partecipare al tour “Assisi Serafica Bellezza Eco Tour”, che parte da Piazza del Comune e offre una vista spettacolare dalla Rocca Maggiore sulla città e sulla valle umbra. Con l’andamento attuale, Assisi è in corsa per superare il record di 1,4 milioni di presenze registrato l’anno scorso, consolidando il suo ruolo di principale destinazione turistica e motore economico per la regione Umbria.