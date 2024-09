Assisi guida il turismo in Umbria: crescita costante nel 2024

Il flusso turistico nella città di Assisi continua a registrare un trend positivo, confermandosi leader del settore turistico in Umbria. Nei primi sette mesi del 2024, il comprensorio ha superato le 826mila presenze, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023, quando il numero totale di visitatori aveva toccato circa 1,4 milioni. I dati, forniti da Turismatica, il servizio statistico della Regione Umbria per il turismo, sottolineano come Assisi rimanga la destinazione più gettonata, sia a livello regionale che tra i turisti italiani e stranieri.

In particolare, si è registrato un incremento del 7% nelle visite da parte dei turisti stranieri rispetto all’anno precedente. Anche la città stessa ha visto un aumento significativo delle presenze, con oltre 761mila visitatori, rafforzando la sua posizione come principale meta turistica in Umbria.

Secondo quanto dichiarato da Stefania Proietti, sindaco di Assisi, e Fabrizio Leggio, assessore al turismo e marketing territoriale, questi numeri sono il risultato di un costante impegno nell’accoglienza e nella promozione turistica della città. Entrambi sottolineano che tali dati rappresentano non solo un traguardo, ma anche una base per ulteriori sviluppi futuri. Le iniziative promozionali e le politiche culturali messe in campo negli ultimi anni hanno infatti avuto un impatto diretto sulla crescita delle presenze turistiche, con un’offerta diversificata e in espansione.

Tra i fattori trainanti, i grandi eventi legati ai centenari francescani e al Giubileo, oltre alla ricca offerta culturale e ambientale della città, sono stati elementi centrali. La strategia di comunicazione adottata da Assisi, attraverso strumenti come il sito web visit-assisi.it e la campagna “Sì Assisi”, realizzata in collaborazione con l’agenzia Armando Testa, ha contribuito in modo significativo a rafforzare l’immagine della città a livello nazionale e internazionale.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Assisi prevede ulteriori iniziative promozionali. Il Natale rappresenta ormai un appuntamento fisso per il turismo della città, con nuovi eventi in fase di organizzazione per attrarre un maggior numero di visitatori nel periodo invernale. La campagna promozionale sarà estesa proprio in vista delle festività, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la posizione di Assisi nel panorama turistico nazionale.

Il turismo ad Assisi si conferma dunque come un settore in continua crescita, con dati che mostrano un trend positivo e con aspettative di incremento nei prossimi mesi. La stagione turistica, considerata alta da agosto a dicembre, offrirà ulteriori occasioni per la città di attrarre visitatori e consolidare il proprio ruolo di traino per il turismo in Umbria.