Assisi lancia il nuovo portale turistico con maggior accessibilità

Assisi lancia il nuovo portale – Il nuovo portale turistico ufficiale di Assisi, visit-assisi.it, è stato presentato il 9 settembre 2024. Il sito è stato completamente rinnovato per offrire un’esperienza più moderna e funzionale, facilitando l’accesso alle informazioni sulla città. Il progetto è stato realizzato con il contributo di fondi provenienti da un bando del Ministero del Turismo. Il sito si propone come uno strumento utile sia per i turisti che per i residenti, offrendo una panoramica completa del patrimonio culturale e naturale di Assisi.

Il rinnovamento del portale si inserisce in un progetto più ampio promosso dal Comune di Assisi, che ha vinto il bando con il progetto “Vivi Assisi”, mirato a valorizzare i luoghi francescani attraverso percorsi naturalistici ed esperienziali. Il sito è stato sviluppato dalla web agency Eventuno sotto la supervisione dell’ufficio Turismo e Marketing del Comune.

Durante la presentazione, sono stati condivisi anche i dati turistici più recenti, che mostrano una crescita significativa delle presenze nella zona. Nei primi sette mesi del 2024, il comprensorio di Assisi ha registrato oltre 826.000 presenze, confermando la città come la meta più visitata della regione Umbria.

Il portale è stato progettato seguendo le normative europee sull’accessibilità digitale, in particolare le linee guida WCAG 2.1, garantendo che anche le persone con disabilità possano accedere agevolmente alle informazioni. La collaborazione con AccessiWay, società specializzata in accessibilità web, ha permesso di integrare funzionalità che rendono il sito fruibile anche per utenti con esigenze specifiche. Tra le caratteristiche, ci sono il supporto per screen reader, un miglior contrasto cromatico, testi alternativi per immagini e una navigazione ottimizzata per l’uso da tastiera.

Oltre alla maggiore accessibilità, l’architettura del sito è stata semplificata per rendere più facile la reperibilità delle informazioni. Il portale è disponibile sia in italiano che in inglese e include più di 300 pagine con contenuti aggiornati su monumenti, percorsi culturali, enogastronomia e altro. Sono presenti quattro sezioni principali: Esplora, Ispirati, Organizza, Eventi. Queste sezioni consentono ai visitatori di scoprire le principali attrazioni della città, dai monumenti ai percorsi naturalistici del Parco del Monte Subasio, fornendo dettagli utili su come muoversi e organizzare il soggiorno.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sezione dedicata alle persone con disabilità, con informazioni dettagliate su come accedere ai monumenti UNESCO della città. Questo approccio mira a garantire che chiunque, indipendentemente dalle proprie esigenze fisiche o cognitive, possa godere appieno delle bellezze di Assisi.

Il progetto si colloca all’interno di una più ampia strategia di promozione turistica, come sottolineato dall’assessore al turismo Fabrizio Leggio. Il nuovo portale si integra con altre piattaforme digitali pubbliche, in particolare con italia.it, l’hub digitale del turismo gestito dal Ministero, favorendo lo scambio di dati e migliorando la visibilità di Assisi a livello nazionale e internazionale.

Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, evidenziando l’importanza del nuovo portale come strumento di promozione della città e del suo territorio. Ha inoltre sottolineato come l’accessibilità sia un aspetto chiave, soprattutto in vista del G7 sulla disabilità, che si terrà ad Assisi a metà ottobre. Proietti ha dichiarato che questo è solo l’inizio di un percorso che vedrà ulteriori miglioramenti del portale, rendendolo sempre più centrale nella strategia di comunicazione e promozione della città.

La campagna grafica del sito si collega al progetto “Sì Assisi”, ormai riconosciuto come parte integrante dell’immagine della città, con un design che unisce tradizione e modernità. Il sito offre anche aggiornamenti in tempo reale sugli eventi locali, permettendo a turisti e cittadini di rimanere informati su tutte le iniziative culturali e le manifestazioni tradizionali.

In conclusione, il nuovo portale visit-assisi.it si configura come un importante strumento di promozione turistica, accessibile a tutti e in grado di offrire un’ampia gamma di servizi e informazioni utili per la scoperta del territorio di Assisi. Il miglioramento dell’accessibilità e l’integrazione con altre piattaforme digitali ne fanno un punto di riferimento per il turismo locale e internazionale.