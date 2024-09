Assisi lancia il nuovo portale per il turismo: presentazione il 9 settembre

Assisi – La città di Assisi è pronta a presentare un’importante novità legata alla promozione turistica: lunedì 9 settembre, alle ore 17:00, si terrà l’inaugurazione del nuovo sito ufficiale dedicato al turismo, visit-assisi.it. La cerimonia avrà luogo presso la Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale, e vedrà la partecipazione di autorità locali e tecnici responsabili del progetto.

Il portale, recentemente sottoposto a una revisione completa, si propone di offrire un’esperienza più moderna, accessibile e funzionale per tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze di Assisi. Il sito, infatti, è stato ripensato sia dal punto di vista grafico che dei contenuti, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per turisti e visitatori.

La nuova piattaforma sarà presentata dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, affiancata dall’assessore al Turismo e Marketing Territoriale, Fabrizio Leggio. Saranno presenti anche gli esperti e i tecnici che hanno partecipato alla realizzazione del progetto, pronti a spiegare le novità e i vantaggi del nuovo portale.

Un portale pensato per i visitatori di oggi

Il rinnovamento del sito visit-assisi.it è stato pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più digitale e informato. Il nuovo design del portale si distingue per una grafica intuitiva e accattivante, progettata per rendere semplice la navigazione anche ai meno esperti. Tra le principali innovazioni ci sono sezioni interattive che permettono di pianificare viaggi e visite guidate, oltre a contenuti aggiornati che forniscono informazioni su eventi, monumenti e luoghi di interesse.

Uno dei principali obiettivi del nuovo sito è quello di migliorare l’accessibilità, rendendo fruibili tutte le informazioni anche a persone con disabilità. Il portale, inoltre, offre contenuti in più lingue per attrarre turisti provenienti da ogni parte del mondo, sottolineando il carattere internazionale di una città conosciuta a livello globale per il suo patrimonio storico e spirituale.

L’importanza della digitalizzazione per il turismo locale

Durante l’evento di presentazione, il sindaco Stefania Proietti metterà in evidenza come il rinnovamento del portale si inserisca in una strategia più ampia di promozione del territorio. “Assisi ha un patrimonio unico, e la tecnologia ci permette di valorizzarlo al meglio”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza di strumenti digitali efficaci per il settore turistico.

Anche l’assessore Fabrizio Leggio avrà un ruolo chiave durante l’incontro, illustrando le modalità con cui il nuovo portale si pone come strumento di marketing territoriale. La digitalizzazione, secondo Leggio, è ormai indispensabile per competere nel mercato turistico globale, soprattutto per una città come Assisi, che richiama visitatori da ogni angolo del pianeta.

Il progetto visit-assisi.it è il risultato di una collaborazione tra il Comune e diversi esperti del settore, che hanno lavorato per mesi al fine di creare uno strumento innovativo e funzionale. Il sito sarà costantemente aggiornato con nuove informazioni, in modo da mantenere i contenuti sempre pertinenti e utili per i visitatori.

Un evento aperto al pubblico

L’inaugurazione del nuovo portale è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per conoscere meglio il progetto e scoprire le opportunità che offre. La Sala della Conciliazione, situata all’interno del Palazzo Comunale di Assisi, ospiterà non solo le autorità e i tecnici coinvolti, ma anche tutti coloro che sono interessati a scoprire i dettagli del rinnovamento del sito.

La partecipazione dei cittadini è vista come un elemento importante per la promozione del nuovo portale, che non è solo un prodotto digitale, ma uno strumento al servizio della comunità e del suo patrimonio culturale.

Con l’obiettivo di rendere Assisi ancora più attraente per i turisti, il portale visit-assisi.it si prepara a diventare una risorsa indispensabile per chi desidera visitare la città. Grazie a un mix di innovazione tecnologica e attenzione ai dettagli, il sito mira a offrire un’esperienza di navigazione fluida e ricca di informazioni, semplificando la pianificazione del viaggio e la scoperta delle attrazioni locali.