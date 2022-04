Assisi, quale turismo 2022 tra covid e fatti bellici ucraini?

di Lorenzo Capezzali

Assisi: Assisi, quale turismo 2022 potra’ aspettarsi tra covid e fatti bellici ucraini? Un interrogativo palese, uno sguardo in piu’ in vista della Pasqua. L’assessore Fabrizio Leggio al ramo ha gia’ presentato a tinte larghe l’affaire, un programma di innovazione e pieghevoli cartacei. Il Negozi, laboratori artigianali, ricettivita’ ed altro connesso. L’occhio non poteva non cadere sulla cinta pie’ di sotto il colle dove neo agriturismi, siti camere, e strutture di lusso stanno prendendo forma.

Una per tutte l’erigendo complesso ” Ascesi” di Villa Gualdi, un contenitore ricettivo disegnato secondo principi estetici e creativi di aderenza al bene storico francescano Villa Gualdi. Dettami architettonici ben curati dove l’antico e il moderno si sposano dietro il logo “Ascesi” e scritte latine nella edicola finemente sfumata.

Crescita record i cui significati valoriari, d’immagine e cognizioni storiche della vita di Francesco s’intersecano con la compatibilita’ complessiva di Villa Gualdi, forte delle attenzioni della proprieta‘ e dei professionisti al lavoro raggiunti in un momento di summit.