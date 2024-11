Grande afflusso turistico ad Assisi, navette gratuite attive

Grande afflusso turistico – L’afflusso di turisti per il ponte di Ognissanti ha spinto l’Amministrazione comunale di Assisi a offrire navette gratuite tra Santa Maria degli Angeli e il centro storico della città. Questo servizio sarà attivo oggi, 1° novembre, e domani, 2 novembre 2024, con l’obiettivo di facilitare l’arrivo dei visitatori senza congestionare il traffico. Le navette partiranno ogni mezz’ora dalla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli e raggiungeranno il centro storico, fermando presso i parcheggi principali della zona centrale, per consentire ai turisti di lasciare l’auto nella parte bassa della città.

Il servizio sarà operativo dalle ore 10:00 alle ore 20:00 in entrambe le giornate, offrendo così un’alternativa pratica per chi desidera visitare la città senza doversi preoccupare del parcheggio nel centro storico. L’iniziativa non è nuova: era già stata adottata in altre occasioni di elevato afflusso turistico, riscuotendo apprezzamenti da parte dei visitatori. Grazie a queste navette, chi arriva in auto può facilmente raggiungere il cuore della città, evitando le complessità legate alla viabilità e ai parcheggi limitati nel centro storico.

Parallelamente, resta operativo anche il servizio “Assisi per tutti”, dedicato alle persone con disabilità motoria e ai loro accompagnatori. Questa navetta speciale, anch’essa gratuita, è attiva nei giorni festivi, quindi oggi, 1° novembre, e domenica, 3 novembre 2024. Il servizio parte da piazza Giovanni Paolo II e arriva alla piazza inferiore di San Francesco, con possibilità di ritorno. Un secondo percorso è previsto con partenza dal parcheggio di porta Nuova e arrivo a largo Properzio, garantendo così accesso diretto ai principali punti d’interesse della città per chi ha difficoltà motorie.

Per eventuali dettagli o informazioni sul servizio “Assisi per tutti”, sono a disposizione i numeri di telefono 329 2609426 e 329 2609422. L’Amministrazione comunale di Assisi ha inteso garantire con queste iniziative una maggiore accessibilità al patrimonio storico e culturale della città, migliorando al contempo l’esperienza dei numerosi turisti attesi per queste giornate di festività.