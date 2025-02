Natale ad Assisi, 353mila turisti in un mese

È stato un Natale straordinario ad Assisi, con 353mila turisti in un mese e il pienone nelle strutture ricettive e in tutti i principali eventi e attrazioni promossi dal Comune, in collaborazione con il tessuto associativo della città. Il dato arriva dall’ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Assisi e deriva dalla rilevazione di presenze smartphone, effettuata da società specializzate e leader nel settore della telefonia, come TIM e Olivetti, opportunamente rielaborate da piattaforme specifiche. Un sistema innovativo e unico in Umbria, di cui l’ente si è dotato da tempo, che consente di fornire numeri attendibili sul flusso turistico in determinato territorio.

Il periodo considerato va dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, nel corso del quale si è svolta la manifestazione “Natale ad Assisi”. Si parla di un vero e proprio boom in città, fra presenze turistiche pernottanti e cosiddetti escursionisti. I giorni con maggiore afflusso sono stati tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, con oltre 223mila visitatori. Un vero e proprio picco si è registrato il 31 dicembre e il 1° gennaio, rispettivamente con oltre 20mila e ben 21mila turisti in un solo giorno. In generale, il flusso è stato generato soprattutto da italiani, che rappresentano in media circa l’80% del totale, con un aumento degli stranieri rispetto allo scorso anno. Numeri che lasciano intendere come, nel corso 2024, ad Assisi il turismo sia decisamente cresciuto rispetto agli anni precedenti, segnando nuovi record.

In questo contesto, nel periodo del Natale, hanno sbancato i Musei comunali con 10.400 ingressi in un mese, con la Rocca Maggiore che ha fatto da traino con ben 5mila visitatori, la Torre del Popolo a quota 3mila e il Foro Romano a 2mila.

Tra le iniziative che hanno riscosso maggiore successo, DeMusicAssisi Winter Edition, festival di musica medievale con repertorio natalizio. Un progetto musicale e culturale nuovo, legato alla manifestazione che da due anni si svolge d’estate nella città serafica, con l’obiettivo di far conoscere a tutti la musica antica, valorizzando una tradizione lunga secoli. La versione invernale ha registrato più di mille persone in tre giorni, ai diversi eventi concerti e laboratori dedicati a melodie natalizie dal Medioevo.

Straordinaria presenza di pubblico per i tre presepi viventi ad Armenzano, Petrignano e Tordandrea (il Comune ha anche messo a disposizione una navetta gratuita dal centro storico), per il Capodanno in piazza che ha registrato il sold out con musica dal vivo e dj set e per la discesa della Befana dalla Torre del Popolo, con l’animazione dell’attrice Liliana Fiorelli: oltre 2mila persone e più 500 calze distribuite. Folto pubblico anche per il concerto gospel con Benedict Gospel Choir, seppure in una location diversa da piazza del Comune a causa del maltempo.