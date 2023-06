Raduno europeo dei camper a Santa Maria degli Angeli EuroCC 2023

Fino al 12 giugno, Assisi sarà la sede di un importante raduno internazionale di camper. Grazie all’organizzazione del Camper Club di Gubbio, gli appassionati di questa forma di mobilità hanno scelto di riunirsi nella Città Serafica, offrendo un’opportunità di incontro in un periodo storico caratterizzato da un afflusso turistico non particolarmente elevato.

| del Direttore, Marcello Migliosi

In vista del raduno europeo dei camper denominato “EuroCC 2023”, che ha selezionato Santa Maria degli Angeli come sua “quartier generale”, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità. Attualmente, le aree di parcheggio del Teatro Lyrick, del Palaeventi e di via Fogazzaro sono occupate da circa 300 camper provenienti da diversi paesi europei.

Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento, è stato istituito un divieto di sosta fino alle 12 del lunedì 12 giugno nei parcheggi del Palaeventi, di via Fogazzaro e nell’area di sosta di via D’Annunzio. È inoltre vietata la circolazione, fino alla medesima data, in via Manzoni nel tratto compreso tra la rotatoria con via Borsi e la rotatoria con via di Valecchie. Infine, è previsto un divieto di transito nel parcheggio di via Fogazzaro.

È importante sottolineare che sono previste eccezioni a tali divieti per i mezzi interessati dalla manifestazione. Nel provvedimento comunale, firmato dal comandante della polizia locale Antonio Gentili, è stata anche stabilita una viabilità alternativa per autobus, veicoli con carico superiore a 5 tonnellate e autoarticolati.

I mezzi provenienti da nord alla rotatoria con via Manzoni dovranno seguire la direzione obbligatoria verso via Patrono d’Italia (tratto fino al sottopasso), viale Giosuè Carducci, stazione e viale Gabriele d’Annunzio. Per i mezzi provenienti dalla rotatoria di via Protomartiri Francescani sarà obbligatoria la svolta a destra in direzione Rivotorto, viale Gabriele d’Annunzio, stazione e via Patrono d’Italia.

Queste misure temporanee di regolamentazione del traffico sono state adottate al fine di garantire la buona riuscita del raduno europeo dei camper e di agevolare la mobilità dei partecipanti, nonché di minimizzare eventuali disagi per i residenti e gli altri utenti della strada. Il Comune di Assisi auspica che l’evento sia un successo e che i partecipanti possano godere appieno delle bellezze della Città Serafica durante il loro soggiorno.

I visitatori e i residenti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni stradali e alle segnalazioni del personale addetto per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona interessata.