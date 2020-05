Rotary e Il modello Umbria – Le sfide connesse alla ripresa del turismo

Rotary e Il modello Umbria – Le sfide connesse alla ripresa del turismoRotary e Il modello Umbria – Le sfide connesse alla ripresa del turismo

“Il modello Umbria – Le sfide connesse alla ripresa del turismo”, questo il titolo di un Forum online organizzato dalla Conferenza dei Presidenti Umbri del Rotary. In live streaming sul canale YouTube “Rotary Umbria” domenica 17, alle 21, l’evento metterà in comunicazione il mondo dell’imprenditoria turistica umbra e la politica regionale e locale.

Al tavolo virtuale siederanno, per gli imprenditori, Ennio , Lucia ed Ettore Mencaroni (Villa Donini, Perugia),

Mencarelli Group (Gubbio), Domenico Metelli (Ente Giostra Quintana, Foligno), Elisabetta Ruozi (imprenditrice turistica, Terni) e Simone Fittuccia (Presidente Federalberghi Umbria).

Rappresenteranno le Istituzioni regionali e locali Paola Agabiti Urbani (Assessore al Turismo Regione Umbria), Stefania Proietti (Sindaco di Assisi), Cristina Bertinelli (Assessore al Bilancio Comune di Perugia), Barbara Bucari (Assessore al Turismo Comune di Gualdo Tadino), Oderisi Nello Fiorucci (Assessore al Turismo Comune di Gubbio), Andrea Giuli (Assessore al Turismo Comune di Terni) e Ada Spadoni Urbani (Assessore al Turismo Comune di Spoleto).

Modererà gli interventi Valentina Rinaldi, giornalista corrispondente per la rivista “Giustizia e Investigazione”.

L’evento si colloca nelle attività della Conferenza dei Presidenti Umbri, che da anni organizza appuntamenti di rilievo quali il Campus Disabili (una settimana in una struttura ricettiva della zona per 35 ragazzi disabili e i loro accompagnatori, con animazione proposta dai soci dei Rotary umbri) e il corso di tecnologie assistive peri ipovedenti e non vedenti, con la collaborazione del Centro Tiflodidattico dell’Istituto Serafico. Eventi che quest’anno non hanno potuto trovare realizzazione, a causa dell’emergenza Covid-19: la Conferenza dei Presidenti Umbri ha utilizzato i fondi destinati alla realizzazione dei progetti mancati all’acquisto di 11 posti letto da terapia intensiva, donati attraverso la Protezione Civile agli ospedali umbri impegnati nella gestione dell’emergenza pandemica.

Fabio Berellini