Sere FAI d’Estate 2024: Un’Esperienza Unica nei Beni del FAI

L’estate 2024 segna il ritorno delle attese “Sere FAI d’Estate”. Questa iniziativa, che si svolge nei Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) sparsi in tutta la Penisola, offre un’esperienza unica: la possibilità di prolungare la visita fino al tramonto per godere dell’atmosfera speciale delle serate estive.

Dal giugno al settembre 2024, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a oltre 300 eventi speciali. Tra questi, aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia, incontri culturali al tramonto, trekking e passeggiate guidate all’imbrunire. Queste attività permetteranno di scoprire i territori ricchi di bellezze che circondano i Beni del FAI.

Uno dei luoghi più suggestivi dove si svolgeranno questi eventi è il Bosco di San Francesco ad Assisi, un luogo di armonia e silenzio che rievoca il messaggio di San Francesco. Qui, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a numerosi appuntamenti durante le sere estive, vivendo le ore più magiche del bosco.

Il programma si apre sabato 29 giugno con “Letteratura di Viaggio al femminile”, una lettura recitata di brani scelti dai diari di viaggio delle scrittrici, vere pioniere di una figura di donna mai esistita prima: forte, indipendente, artefice del proprio destino e capace di dare voce al proprio sguardo libero. La serata vedrà la partecipazione degli attori Carlo Dalla Costa e Caterina Fiocchetti, presenta Malcolm Angelucci, docente di Letteratura Italiana all’Università di Melbourne, Australia.

Tra gli altri eventi in programma, segnaliamo la “Bat Night”, dedicata ai simpatici chirotteri, più comunemente noti come pipistrelli, e il “Concerto della buonanotte”, un appuntamento musicale speciale immerso nella natura dell’opera di Land Art di Michelangelo Pistoletto.

Non mancheranno le occasioni per osservare la volta stellata, come l’ormai classico “Astronomi per una notte”, e per scoprire le creature notturne del bosco, con l’evento “Creature notturne”.

Per informazioni dettagliate e il calendario completo degli eventi, visitare il sito www.serefai.it. L’iniziativa gode del Patrocinio della Città di Assisi e del sostegno di importanti partner come Ferrarelle, Pirelli e Delicius.

Vivi un’estate indimenticabile con le Sere FAI d’Estate 2024!