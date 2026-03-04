A Petrignano vecchi compagni di scuola ai fornelli

Sfida culinaria uomini contro donne, l’evento intitolato “Compagni di cottura”

Non la solita rimpatriata, ma una competizione all’ultimo mestolo. A distanza di oltre quarant’anni dal diploma, un gruppo di ex compagni di scuola della 5°A anno 1981 dell’Istituto Ruggiero Bonghi di Assisi ha deciso di ritrovarsi organizzando una sfida culinaria che ha visto contrapposte due squadre agguerritissime: uomini contro donne.

L’idea è nata quasi per gioco durante una cena tra amici, tra ricordi di interrogazioni, gite scolastiche e scherzi in classe. «Si discuteva su chi, tra noi, fosse diventato il miglior cuoco», raccontano sorridendo alcuni partecipanti. Da lì la decisione di trasformare la nostalgia in una gara vera e propria.

Divisi in due brigate, i concorrenti si sono cimentati nella preparazione di un menù completo, dall’antipasto al dolce. Gli uomini hanno puntato su piatti della tradizione, rivisitati con un tocco creativo; le donne hanno risposto con ricette eleganti e curate nei minimi dettagli. A valutare le portate, una giuria imparziale composta da due food judges.

Tra profumi invitanti, assaggi strategici e qualche bonaria provocazione, la serata si è trasformata in un momento di autentica convivialità. Più che decretare un vincitore (anche se hanno primeggiato le donne), la sfida ha confermato che il vero ingrediente segreto resta l’amicizia, capace di resistere al tempo e di riunire, ancora una volta, quei compagni di banco diventati oggi nonni, professionisti e pensionati.

E alla fine, tra applausi e brindisi, tutti d’accordo su un punto: la rivincita è già in programma.

Hanno Partecipato all’evento Maria Faticoni, Laila Pascucci, Annalisa Marani, Anita Brufani, Rita Corridoni, Arlesiana Luchetti, Davide Benedetti, Franco Pastorelli, Gianni Masciolini , Marco Tombolesi.

Giudici (Food judges) Aline Sigali ed Ilia Fraolini