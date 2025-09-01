Assisi celebra la festa “Birba chi legge” dal 12 al 14 settembre

Tre giorni di storie, laboratori e parata inclusiva

Assisi si prepara ad ospitare l’ottava edizione di “Birba chi legge – Festa delle storie”, in calendario dal 12 al 14 settembre 2025. La manifestazione offrirà tre giorni intensi di narrazioni, spettacoli, laboratori e attività pensate per bambini, ragazzi, famiglie e chiunque desideri immergersi nella magia delle storie, in un clima di partecipazione e condivisione.

L’edizione di quest’anno, resa possibile grazie al successo della campagna di crowdfunding promossa dall’associazione Birba, si annuncia ricca di novità e ospiti di rilievo. Gli organizzatori sottolineano come la generosità dei sostenitori abbia permesso di allestire un programma articolato e di alta qualità, con artisti capaci di coniugare talento e sensibilità.

Il Festival aprirà venerdì 12 settembre con “La voce creativa”, workshop di ricerca vocale condotto da Claudia Fofi, cantautrice, poetessa e ricercatrice della voce. Durante il weekend saranno proposti spettacoli di narrazione, circo, teatro di strada e prosa, letture ad alta voce nella “Birbateca”, laboratori artistici e musicali, oltre a incontri in piccoli gruppi all’interno di abitazioni e giardini privati, fino a spazi scenici non convenzionali come una yurta.

Ogni attività sarà caratterizzata da un forte spirito di condivisione. Il Festival si conferma come luogo dove le storie diventano strumenti di incontro e dialogo, con particolare attenzione alle persone con fragilità, in linea con l’inclusività che culminerà nella parata finale della comunità.

Tra le novità spiccano laboratori comunitari accessibili a persone con deficit visivi, con percorsi di movimento e creatività guidati da Elisabetta Trupia, esperienze musicali con Stefano Baroni e l’officina permanente “Abitare il corpo, abitare lo spazio”, condotta da Roberta Bridda, Patrizio Anastasi, Delfina Stella, Andrea Delluomo e Giuliana Riunno, che porterà alla realizzazione della parata conclusiva. Quest’anno la sfilata, intitolata “A cantar le creature”, celebra l’ottavo centenario del Cantico delle Creature, sottolineandone i valori universali.

Particolare rilievo avranno anche le arti visive: la mostra “Abito Rifugio Transito. Percezioni tattili e spaziali” proporrà un percorso sensoriale inclusivo ispirato ai libri tattili illustrati di Roberta Bridda, accessibile a persone ipovedenti e non vedenti. Sarà inoltre proiettato il video di ScorriBande, “Di seme in seme. Viaggio a staffetta nel mondo della scrittura”, realizzato con il contributo di 120 bambini degli IC Assisi 1 e Lavis.

Tra gli appuntamenti di maggior richiamo, la presentazione di “Un milione di aquiloni”, libro che raccoglie poesie e testimonianze dei bambini di Gaza tra il 2023 e il 2024, con la partecipazione degli autori Leila Boukarim e Asaf Luzon. L’iniziativa intende dare voce ai più piccoli in contesti di conflitto, portando le loro storie nelle piazze di Assisi, simbolo di pace e solidarietà.

Accanto a ospiti storici come il Teatro dell’Orsa, e a nuovi protagonisti come Molino Rosenkranz e Rasoterra Circo, si alterneranno narratori di prestigio e giovani autori under 12 coordinati da Mario Giuffrida. Per adolescenti è previsto un incontro con la Bookstagrammer Elisa Borluzzi. Domenica 14 settembre, nella Sala della Conciliazione, si terrà la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”, cuore identitario della Festa.

Il Festival si svolgerà con la collaborazione di realtà locali e con costante attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti, offrendo così un’esperienza aperta, inclusiva e condivisa per tutte e tutti.