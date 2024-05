Assisi presentata ai cittadini la Rete dei Punti Digitale Facile

Al Digipass Assisi, martedì 30 aprile si è tenuto un incontro aperto alla cittadinanza per la presentazione della nuova rete dei Punti Digitale Facile, un ulteriore tassello verso l’obiettivo di una sempre maggiore inclusione digitale di tutte le persone.

L’incontro si è aperto con un intervento dell’Assessore a Patrimonio UNESCO e Istruzione del Comune di Assisi e dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione per poi proseguire con la presentazione dei servizi disponibili presso il Punto Digitale Facile curata dal Facilitatore Digitale di FARE Cooperativa Sociale, Stefano Cortopassi.

All’incontro erano presenti i rappresentanti dei Comuni della Zona Sociale 3 dell’Umbria e di enti e associazioni del territorio che hanno contribuito a rendere l’evento un momento di confronto costruttivo.

L’Assessore comunale di Assisi ha sottolineato il ruolo cruciale che il Digipass Assisi riveste per i comuni della Zona Sociale, che possono lavorare insieme all’abbattimento delle barriere ancora esistenti per molti rispetto all’accesso ai servizi digitali pubblici e alle opportunità offerte da Internet.

L’Assessore regionale, poi,ha sottolineato il ruolo dei facilitatori digitali, che diventano punto di riferimento per un uso consapevole e sicuro degli strumenti digitali, utile non solo per le fasce di popolazione più anziana, ma anche per i giovani che dovranno affrontare numerose sfide legate alla trasformazione del lavoro e della società.

La chiusura dell’evento è stata affidata a Stefano Cortopassi, ha presentato i risultati conseguiti grazie alle attività svolte fino a questo momento, anticipando i nuovi servizi e il calendario degli eventi formativi previsto a partire dal mese di maggio. Il nuovo progetto, finanziato attraverso fondi PNRR della Misura 1.7.2 “Reti di Facilitazione Digitale”, prevede la presenza di nuovi Punti Digitale Facile a Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica (già attivi dall’inizio del mese di aprile), oltre al potenziamento delle attività formative che si tradurranno in un calendario di oltre venti incontri tra maggio e luglio, che saranno adeguatamente comunicati anche grazie al sito digipass.regione.umbria.it

La mattinata è stata l’occasione per ricordare ai presenti che il calendario completo delle attività e gli orari di apertura dei nuovi Punti Digitale Facile che sono costantemente aggiornati sul sito digipass.regione.umbria.it, dove è possibile prenotare anche un appuntamento per incontri di facilitazione digitale.

Per qualsiasi altra necessità, è possibile contattare il Digipass al numero di telefono 075.8138448