Concerto ad Assisi per la natura, una musica per la Terra

Omaggio al pianeta nel Bosco di San Francesco a settembre

Il Bosco di San Francesco ad Assisi, gestito dal FAI, sarà la cornice del “Concerto per l’Ambiente”, un evento che si terrà sabato alle 12:30. Protagonisti saranno due talenti del Conservatorio di Perugia, Federico Malfagia e Cristian Torzuoli, che eseguiranno al sax grandi classici per celebrare le piante e l’intera area naturale. Questa iniziativa rappresenta la seconda tappa del progetto “Uno. The Sound of Peace”, ideato da Andrea Ceccomori e prodotto da Keysound, con il patrocinio di Assisi Suono Sacro e il supporto finanziario del PR FESR 2021-2027.

L’evento fa seguito a “Il Cantico delle Creature” andato in scena il 20 settembre, e ne prosegue l’intento di un omaggio musicale unico nel suo genere. Come spiega l’ideatore Andrea Ceccomori, l’obiettivo è capovolgere la prospettiva abituale, trasformando la natura da semplice musa ispiratrice a vera e propria destinataria della performance. “Tornare ad abbracciare nostra Sora matre Terra, come diceva San Francesco, è il primo passo per riscoprire le radici dell’anima e del Creato, che sono anche le radici della Pace”, ha spiegato Ceccomori. L’evento vuole così diventare un’esperienza di profonda connessione, in cui la natura passa dall’essere scenario a vero e proprio pubblico, facilitando una riscoperta del Terzo Paradiso di Pistoletto.