Il vescovo Sorrentino svela il cuore segreto del Cantico

A Perugia la presentazione del libro su san Francesco e la luce

Sarà presentato venerdì 24 ottobre alle ore 17 nella sala del Consiglio provinciale del Palazzo della Provincia di Perugia il nuovo volume di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, intitolato Il cuore nascosto del Cantico, da sora Morte a Frate Sole, san Francesco e le strofe del vescovado, pubblicato da Mondadori. L’evento, che si inserisce nella XXXI edizione di Umbria Libri, offrirà una lettura inedita e profondamente spirituale del Cantico delle Creature, in un anno che segna l’ottavo centenario della sua composizione.

Accanto all’autore interverrà Claudio Sebastiani, giornalista e responsabile dell’Ansa Umbria, in un dialogo che metterà in luce le radici teologiche e poetiche dell’opera. Il libro di monsignor Sorrentino — come sottolinea la Diocesi di Assisi, fonte del comunicato — accompagna il lettore dentro la genesi del Cantico, esplorandone le fonti francescane e i rapporti di san Francesco con la Chiesa assisana. L’autore invita a rileggere il testo non solo come un inno al creato, ma come una confessione di fede, sofferenza e luce interiore.

Il vescovo mostra come l’esperienza mistica del Santo si intrecci con la sua malattia e con la vicinanza al vescovado di Assisi, dove trascorse gli ultimi anni accolto dal vescovo Guido. In quelle stanze, tra dolore e preghiera, nacquero le strofe finali dedicate a “sora nostra Morte corporale”, chiave per comprendere l’intero messaggio francescano. Sorrentino propone così una rilettura che rovescia la prospettiva tradizionale, partendo dal compimento del cammino spirituale per risalire all’origine della lode e della gratitudine.

Durante la presentazione, sarà evidenziato come la custodia del creato, tanto richiamata oggi, non rappresenti il punto di partenza del Cantico ma la naturale conseguenza di una visione spirituale integrale. La lode di Francesco nasce dall’unione con Dio e dal riconoscimento del mistero della vita, non da un semplice sentimento ecologista.

L’incontro di Perugia segue le prime presentazioni avvenute ad Assisi e Milano, e anticipa quelle previste a Roma e Foligno, segnando un nuovo momento di riflessione nell’ambito culturale e religioso dell’Umbria. Il volume, tra analisi storica e meditazione interiore, si propone come una guida alla contemplazione e un invito a riscoprire la voce più autentica del Santo di Assisi, ponte tra uomo e divino, dolore e gioia, terra e cielo.