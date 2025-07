Riverock Festival, ad Assisi cinque giorni di musica e talk

Alla Rocca Maggiore arrivano Fabri Fibra, Venerus e Gio Evan

Torna ad Assisi il Riverock Festival, che si prepara ad animare la Rocca Maggiore con cinque giornate di musica, incontri e riflessioni dal 23 al 27 luglio, confermandosi tra le manifestazioni più seguite del panorama italiano. L’edizione 2025 segna il quattordicesimo anno di un evento capace di intrecciare live, cultura e confronto, con un programma che include artisti di rilievo e un nuovo spazio dedicato al dialogo sul mondo musicale con “Sotto palco”, podcast dal vivo ideato in collaborazione con Radio Glox.

La rassegna, organizzata dall’associazione Riverock insieme al Comune di Assisi e sostenuta da Fondazione Perugia e Sviluppumbria, porterà nella città umbra Fabri Fibra, Venerus, La Niña, Luzai, Ginevra, Joan Thiele, Dardust, Emma Nolde, Rip, Gio Evan, Giulia Mei, Daddy G dei Massive Attack, Quantic e Roberto Cacciapaglia, dando vita a un cartellone che unisce generazioni e generi musicali diversi.

Il festival si apre mercoledì 23 luglio con il primo appuntamento di “Sotto palco” alle 19 presso il Giardino degli Incanti, accesso gratuito, con una conversazione dedicata a inclusione e accessibilità negli spazi dedicati alla musica dal vivo, ospitando Alessio Picchiani, Federico Rasetti, Gaiane Kevorkian e Linda Feraboli. Seguirà lo showcase di Tara, che anticipa il live serale di Fabri Fibra alle 21.30, atteso sul palco con i brani del nuovo album “Mentre Los Angeles Brucia”, segnando il ritorno dal vivo dopo due anni di pausa.

Giovedì 24 luglio si prosegue con il secondo incontro di “Sotto palco”, dedicato al tema della carriera indipendente, per indagare il rapporto tra coerenza artistica e crescita professionale senza rincorrere i grandi numeri. Interverranno Alessio Picchiani e Lodo Guenzi, che proporrà anche uno showcase prima dei concerti di Venerus, La Niña, Luzai e Ginevra, offrendo un percorso tra suoni elettronici, sperimentazioni e nuove voci della scena italiana.

Il terzo appuntamento di “Sotto palco” si terrà venerdì 25 luglio, con un incontro su sostenibilità artistica e la musica come missione di vita, con la partecipazione di Alessio Picchiani e Maurizio Carucci, che concluderà con un suo showcase. In serata, saliranno sul palco Joan Thiele, reduce dal successo a Sanremo, Dardust, tra i più affermati produttori e pianisti italiani, Emma Nolde e Rip, confermando la vocazione del festival di unire linguaggi differenti e nuovi talenti.

Sabato 26 e domenica 27 luglio la Rocca Maggiore accoglierà “Evanland – il festival internazionale del mondo interiore”, che torna ad Assisi dopo il successo della scorsa edizione. Due giornate dedicate a workshop, talk, spettacoli, letture e momenti di confronto, per un’esperienza immersiva che intreccia musica e introspezione. Il 26 luglio si terranno il live di Gio Evan con Giulia Mei, il dj set di Daddy G dei Massive Attack e un talk con Vito Mancuso, mentre il 27 luglio saranno protagonisti Gio Evan in concerto, il dj set di Quantic, il talk con Erri De Luca e il concerto all’alba di Roberto Cacciapaglia, pianista che unirà elettronica e musica classica in un’esperienza meditativa.

Il festival, che negli anni ha consolidato una comunità di pubblico attento e appassionato, conferma la sua vocazione di spazio inclusivo, sostenibile e accessibile, favorendo l’incontro tra artisti e spettatori in un contesto che unisce la bellezza di Assisi e l’apertura verso nuove sonorità. Il cartellone alterna nomi noti e nuovi protagonisti del panorama musicale nazionale, arricchendo le serate con proposte che spaziano dal rap al cantautorato, dall’elettronica alle contaminazioni internazionali.

“Sotto palco” rappresenta la principale novità dell’edizione, con tre dialoghi pubblici che affrontano temi essenziali per la filiera musicale contemporanea: dall’uguaglianza di accesso agli spazi culturali, all’indipendenza degli artisti, fino al tema della sostenibilità di una carriera musicale in Italia, con il contributo di chi vive quotidianamente il settore tra palchi e pubblico. Ogni incontro si conclude con uno showcase che consente al pubblico di ascoltare le storie e la musica degli ospiti in un’atmosfera raccolta, anticipando i concerti principali.

Il Riverock Festival 2025 rinnova il suo impegno a favorire la crescita culturale attraverso un’offerta che va oltre il concerto, creando spazi di riflessione e condivisione in una cornice che invita all’ascolto consapevole e all’incontro tra linguaggi artistici differenti. Gli eventi saranno realizzati grazie al sostegno dei fondi PR-FESR 2021-2027, mirati a supportare lo sviluppo di imprese culturali e creative e progetti nel settore dello spettacolo dal vivo.

Con una programmazione che valorizza le diversità artistiche e umane, il Riverock Festival conferma Assisi come punto di riferimento per chi cerca una proposta culturale capace di unire qualità artistica e attenzione ai temi sociali. Il cartellone propone un equilibrio tra musica dal vivo, momenti di riflessione e incontri che permettono di conoscere più da vicino gli artisti, in un dialogo continuo tra palco e pubblico che si rinnova in ogni edizione.

Ulteriori dettagli, informazioni su biglietti e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.riverock.it, punto di riferimento per gli aggiornamenti in vista delle giornate del festival. L’appuntamento si conferma tra le esperienze più significative del panorama culturale estivo, accogliendo appassionati, artisti e operatori in un contesto capace di far dialogare la musica con la città di Assisi, all’insegna della condivisione e dell’ascolto consapevole.