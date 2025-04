San Francesco e gli animali, presidio ad Assisi per sensibilizzare le persone

Sabato 5 aprile, in Piazza del Comune ad Assisi, si terrà un presidio promosso da attivisti provenienti da Roma e Terni, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate alla tutela degli animali. L’iniziativa prenderà il via alle 10:30 e proseguirà fino alle 13:00. L’invito alla partecipazione è esteso a tutti, con la possibilità di portare con sé i propri animali.

Il presidio è stato organizzato da Anna Rita ragni in un luogo simbolico, scelto non casualmente. Assisi è infatti legata alla figura di San Francesco, noto per il suo profondo rapporto con gli animali, considerati fratelli e parte integrante del creato. Durante l’iniziativa verranno proposti materiali informativi e momenti di dialogo aperto con i passanti, per promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti e sul benessere degli animali.

I promotori dell’evento sottolineano l’importanza di iniziative pubbliche che possano contribuire a diffondere una cultura del rispetto verso tutte le forme di vita. Il riferimento a San Francesco di Assisi, patrono della città e figura centrale del messaggio animalista, vuole essere un richiamo al valore della compassione e della responsabilità nei confronti degli esseri viventi.

L’iniziativa rientra in una serie di azioni pacifiche promosse da gruppi attivisti per incoraggiare una riflessione collettiva sul rapporto tra esseri umani e animali. Oltre al presidio, verranno distribuiti volantini e sarà possibile confrontarsi direttamente con gli organizzatori per approfondire le motivazioni che sostengono la campagna.

Il presidio non prevede momenti di protesta, ma si propone come spazio di ascolto e confronto, aperto alla cittadinanza, con lo scopo di diffondere un messaggio inclusivo e rispettoso dell’ambiente e degli animali. La presenza degli animali dei partecipanti sarà accolta positivamente, in linea con lo spirito dell’iniziativa.