Suoni Controvento: concerti e sostenibilità ad Assisi

Festival umbro punta su ambiente e arte in sinergia

Il festival Suoni Controvento 2025 rinnova il suo impegno per la sostenibilità ambientale con una serie di azioni mirate che accompagneranno i concerti di Brunori Sas (1 agosto) e Afterhours (3 agosto) alla Rocca Maggiore. L’evento proporrà acqua gratuita e plastic free tramite un’autocisterna offerta da Umbra Acque e una capillare raccolta differenziata, coinvolgendo aziende locali e nazionali.

Tra le misure adottate anche la compensazione della CO₂ con impact token certificati in blockchain, grazie alla collaborazione con Regusto. Il festival prevede di compensare oltre 20 tonnellate di emissioni generate. Inoltre, grazie a RE-CIG®, verranno installati smokers point per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, destinati al riciclo per la produzione di oggetti di uso quotidiano.

Gli organizzatori ribadiscono che l’obiettivo di integrare ambiente e cultura è centrale per la manifestazione, che si espande annualmente in qualità e consapevolezza. Suoni Controvento è parte della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna e gode di diversi riconoscimenti, tra cui Umbria Culture for Family.

Con il supporto di enti regionali, istituzioni culturali e numerosi comuni umbri, il festival consolida il suo ruolo nella promozione di pratiche sostenibili legate all’arte. Un messaggio rafforzato dalla partecipazione del Comune di Assisi, attivo nella tutela ambientale e nella lotta al cambiamento climatico.

Suoni Controvento si conferma così come esperienza immersiva tra paesaggio e musica, dove il pubblico partecipa a un evento culturale che è anche un modello virtuoso di rispetto per la natura.

Programma dettagliato e prevendite sul sito ufficiale Suoni Controvento

www.suonicontrovento.com