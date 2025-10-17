Conferenza su economia e diritti umani, chiusura sabato

Assisi guida il dialogo globale su economia e diritti umani

Assisi, 17 ottobre 2025 – Nel cuore della città serafica, a Palazzo del Monte Frumentario, si è svolta la seconda giornata della Conferenza mondiale promossa dalla Cattedra UNESCO dell’Università de La Plata. Un evento di grande spessore internazionale che ha richiamato studiosi, magistrati, imprenditori e giovani da oltre venti Paesi, tutti uniti dal desiderio di riflettere su un modello economico che ponga la persona e i diritti umani al centro del proprio agire.

PROGRAMMA

Le giornate di confronto hanno toccato temi fondamentali come la società, la finanza, l’ambiente e l’educazione, evidenziando la necessità di un sistema economico che torni a considerare il benessere collettivo, oltre al solo prodotto interno lordo ormai insufficiente a rappresentare la ricchezza reale di una comunità.

Tra i momenti più toccanti, l’intervento di Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria. Rifacendosi alla Costituzione italiana, ha ribadito come l’impresa sia prima di tutto un fattore sociale: “Conta il Pil, ma ancora di più conta il Bil, il Benessere interno lordo”, un indice capace di misurare la qualità della vita e il rispetto dei diritti umani nelle comunità. Sisti ha portato esempi concreti dell’Umbria, terra fertile di impresa responsabile, dove cultura, lavoro e umanità si intrecciano nei progetti di aziende come Brunello Cucinelli e Luisa Spagnoli e in reti di società benefit.

Il prof. Francesco Vigliarolo, Chairholder della Cattedra UNESCO in Economic Systems and Human Rights, ha guidato i lavori richiamando la necessità di ripensare il paradigma economico dominante, spesso eccessivamente individualista e distante dalle esigenze sociali e ambientali. Partendo dall’esempio di San Francesco, Vigliarolo ha evidenziato la forza di un’economia basata su fraternità, sobrietà e rispetto per il creato, valori che rappresentano una bussola affidabile per costruire un futuro più equo e sostenibile. La partecipazione vivace di studenti e dottorandi, protagonisti attivi nei laboratori dedicati all’economia circolare, alla finanza etica e all’educazione economica, ha confermato come sia da questa nuova generazione che può emergere un’economia capace di innovare, includere e custodire la dignità umana e ambientale.

L’Umbria si è affermata così come un modello concreto di conciliazione tra sviluppo e coesione sociale, dove la responsabilità d’impresa e la salvaguardia del territorio si fondono con una visione lungimirante, come si legge dal comunicato di Giuseppe Castellini – Addetto Stampa Camera di Commercio dell’Umbria.

Domani, sabato 18 ottobre, ci sarà la conclusione della Conferenza con la lettura del Manifesto di Assisi per un’economia universale dei diritti umani e la nascita di un Comitato permanente che garantirà continuità a questo percorso.

Da Assisi parte un messaggio chiaro e urgente: un’economia che non mette al centro l’uomo, i suoi diritti e l’ambiente non è più sostenibile, e solo mettendo insieme dignità, giustizia e solidarietà si potrà costruire un futuro realmente condiviso.