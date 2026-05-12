Ristorazione umbra celebra il riso come patrimonio culturale

Assisi ospita il 14 maggio un evento nazionale tra storia e tradizione gastronomica

Assisi si prepara – 14 maggio alle 11 al palazzo Comunale – a diventare il cuore pulsante della celebrazione umbra della Giornata della Ristorazione 2026, un appuntamento che trasforma il tema del riso in occasione di approfondimento sulla memoria enogastronomica italiana. L’evento, programmato per giovedì 14 maggio presso il Palazzo Comunale della città francescana, rappresenta un momento significativo per il riconoscimento ufficiale che la cucina italiana ha conquistato come Patrimonio UNESCO dell’Umanità.

Il riso come filo conduttore della memoria storica

FIPE Confcommercio Umbria, in sinergia con Confcommercio Assisi, ha concepito una giornata che supera la mera celebrazione commerciale per assurgere a momento di riflessione culturale profonda. Il riso, scelto come tema portante dell’edizione nazionale, diviene a Assisi il veicolo attraverso cui esplorare il dialogo tra tradizione gastronomica, geografia territoriale e innovazione contemporanea. Questo cereale, alimento simbolico per eccellenza, consente di tracciare un percorso che unisce il passato medievale ai giorni nostri, rispecchiando come l’alimentazione costituisca espressione tangibile di identità collettiva.

La manifestazione avrà inizio alle undici del mattino e si articolerà attraverso diverse esperienze concepite per coinvolgere tanto professionisti della ristorazione quanto cittadinanza e studenti. La lectio magistralis condotta da Marino Marini, docente dell’Università dei Sapori e figura autorevole nel panorama della ricerca enogastronomica nazionale, affronterà il tema della collocazione storica del riso, le sue connessioni con le specificità territoriali e il significato che questo alimento riveste nella costruzione dell’identità culinaria italiana.

Degustazioni medievali e dialogo intergenerazionale

Un elemento particolarmente affascinante della programmazione è rappresentato dalla proposta di una ricetta medievale a base di riso, sviluppata dall’Università dei Sapori e offerta in degustazione ai partecipanti. Questa scelta consente di stabilire un contatto diretto tra i commensali e la storia, permettendo di comprendere come le tecniche di preparazione e i procedimenti culinari costituiscano testimonianza vivente di epoche passate. La degustazione diventa dunque strumento pedagogico, momento in cui il gusto diviene veicolo di consapevolezza storica.

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi rivestiranno un ruolo centrale nella giornata, incarnando il principio del passaggio intergenerazionale di competenze e saperi. La loro partecipazione attiva ribadisce come la formazione professionale rappresenti il fondamento su cui poggia la perpetuazione dell’eccellenza gastronomica italiana, elemento cruciale affinché le prossime generazioni custodiscano e rinnovino il patrimonio culinario ereditato.

Iniziative commerciali e territorio

Nel prosieguo della manifestazione, dal 14 al 16 maggio, gli esercizi ristorativi assissi aderenti all’iniziativa presenteranno proposte dedicate specificamente al riso, consolidando l’impegno collettivo nel valorizzare questo alimento simbolico. I clienti beneficeranno di finger food elaborati con riso e di un calice di vino offerto in omaggio dalla Strada dei Vini del Cantico, iniziativa che integra la proposta gastronomica con elementi di carattere enoico, creando un’esperienza sensoriale composita.

La ristorazione come costruzione sociale

L’evento sottende una consapevolezza più ampia circa il ruolo che la ristorazione svolge nella costruzione del tessuto economico e sociale territoriale. Il settore rappresenta infatti un generatore cruciale di occupazione e un fattore determinante nell’attrazione di presenze turistiche, ma più profondamente custodisce il senso della relazione umana, dell’accoglienza e della qualità dell’esistenza collettiva. La Giornata della Ristorazione 2026 ad Assisi afferma dunque il valore non meramente economico bensì culturale e civile della ristorazione, riconoscendone il contributo alla definizione dell’identità italiana contemporanea.