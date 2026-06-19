Green Music Festival tra i borghi umbri per il solstizio

Quattro concerti esclusivi dall’alba al tramonto ad Assisi

I palcoscenici naturali del fine settimana

La rassegna concertistica internazionale entra nel vivo della stagione estiva con una programmazione speciale dislocata in quattro contesti suggestivi del territorio umbro. L’iniziativa, ideata dall’associazione I Mastri Musici e curata dalla produzione di Mastrini Group, vede la direzione artistica del pianista Maurizio Mastrini. Gli appuntamenti si sviluppano strategicamente tra il nord e il sud della regione, coprendo diverse fasce orarie della giornata per valorizzare il connubio tra le note e i paesaggi locali.

Le esibizioni del sabato tra pianoforte e chitarre

Il fine settimana musicale prende il via nella serata di sabato 20 giugno a Massa Martana. Lo spazio esterno del Teatro Consortium ospita alle ore 21 il pianista perugino Alessio Pedini con il progetto intitolato Love Piano. Il programma spazia tra i repertoridell’area contemporanea classica e accenni jazzistici. Poche ore dopo, sul versante opposto del territorio umbro, la manifestazione si sposta a Montegabbione per accogliere le prime luci del giorno. Presso l’area feste Faiolo, a partire dalle ore 5.45, il Duo Angusala composto dai chitarristi Sandro Lazzeri e Anthony Guerrini propone un viaggio nella musica colta e popolare.

Domenica tra trekking urbano e arpe celtiche

La giornata di domenica 21 giugno si apre nel tardo pomeriggio a Monte Santa Maria Tiberina. Il Belvedere di via del Castello diventa lo scenario di un evento che unisce il trekking a un concerto di fisarmoniche, con protagonisti i musicisti Federico Gili e Matteo Marinelli impegnati in improvvisazioni jazz e ritmi sudamericani. La conclusione della rassegna per il fine settimana è prevista ad Assisi alle ore 21.30 nella cornice del Nun Assisi Relais & Spa Museum. L’arpista Vincenzo Zitello e il violinista Fulvio Renzi presentano lo spettacolo Graal, un percorso sonoro ispirato alle leggende arturiane. L’intero festival beneficia dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e del supporto dei ministeri competenti insieme alle istituzioni regionali.