Raduno Amici de Montagna, Subasio e San Francesco al centro!

Costa di Trex, dieci giorni di musica, natura e spiritualità

⛰️ Dal 5 al 14 agosto Costa di Trex ospita la XL edizione del Raduno Amici de Montagna: musica, convegni, escursioni e spiritualità francescana. Anteprima il 2 agosto con il trail nazionale sul Monte Subasio. per Assisi.

Dal 5 al 14 agosto Costa di Trex torna a ospitare il Raduno Amici de Montagna, manifestazione che nel 2026 raggiunge la quarantesima edizione. La frazione, situata a quattro chilometri da Assisi, sarà al centro di dieci giornate dedicate a natura, cultura, musica, spettacolo, gastronomia e attività all’aria aperta. A caratterizzare il programma sarà soprattutto il richiamo a San Francesco e al Monte Subasio, nell’anno dell’Ottavo centenario della morte del patrono d’Italia.

La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Costa di Trex, che per la XL edizione ha scelto di rafforzare la componente francescana attraverso una serie di convegni, incontri e approfondimenti. L’obiettivo è affiancare ai tradizionali momenti di festa occasioni per conoscere la storia, il patrimonio naturale e le potenzialità della montagna.

L’apertura ufficiale è fissata al 5 agosto, ma il programma sarà preceduto il 2 agosto dal trail nazionale organizzato da Aspa Bastia, lungo i sentieri del Monte Subasio.

Una quarantesima edizione dedicata a San Francesco

Il rapporto tra San Francesco, Assisi e il Monte Subasio costituisce il filo conduttore dell’edizione 2026. La ricorrenza francescana ha spinto gli organizzatori ad ampliare la proposta culturale, senza modificare l’identità costruita dalla manifestazione nel corso di quarant’anni.

La presidente della Proloco di Costa di Trex, Marina Rosati, ha spiegato che l’intenzione è offrire ai visitatori un programma più ricco e di qualità, capace di valorizzare la storia, la natura e le radici del territorio. Una particolare attenzione è stata dedicata anche agli spazi della festa, ampliati per permettere al pubblico di apprezzare i panorami, i tramonti e la vegetazione del Subasio.

La scelta, tuttavia, non modifica la dimensione dell’appuntamento. La volontà della Proloco è infatti quella di mantenere il carattere familiare e raccolto del Raduno, conservando il rapporto diretto con la comunità e con quanti frequentano Costa di Trex da anni.

Musica tra Cambio Festival e SuoniControvento

Nel calendario trovano spazio diversi appuntamenti musicali e artistici. Le collaborazioni con Cambio Festival e SuoniControvento porteranno a Costa di Trex proposte differenti, distribuite durante le giornate della manifestazione.

Il 6 agosto saranno protagonisti Guidi e Fresi nell’ambito di SuoniControvento. Il 9 agosto, grazie alla collaborazione con Cambio Festival, arriveranno gli Ajde Zora con la Balkan Gipsy music. Il 10 agosto sarà invece la volta della Perugia Big Band, mentre l’11 agosto il programma prevede l’esibizione dei Resonars.

La proposta artistica sarà completata da spettacoli teatrali e momenti di intrattenimento rivolti a tutte le età, inseriti in un programma che punta ad alternare spettacolo, cultura e attività dedicate alla scoperta del territorio.

Il Monte Subasio protagonista di escursioni e camminate

La montagna sarà vissuta direttamente attraverso passeggiate, escursioni e camminate organizzate nel corso del Raduno. Le iniziative vedranno impegnati il Cai, l’associazione Gaia Aps e Aspa Bastia, coinvolti nelle attività lungo i percorsi del Monte Subasio.

Il primo appuntamento arriverà già il 2 agosto con il trail nazionale curato da Aspa Bastia. La competizione sui sentieri del Subasio rappresenterà l’anteprima della quarantesima edizione e precederà di tre giorni l’inizio ufficiale della manifestazione.

Le attività all’aperto confermano così il rapporto tra il Raduno e l’ambiente naturale nel quale è nato, affiancando agli appuntamenti di spettacolo e approfondimento la possibilità di conoscere direttamente il paesaggio e i percorsi della montagna.

Residenzialità giovanile al centro del confronto

Tra i temi affrontati durante gli incontri figura anche quello della residenzialità, con particolare attenzione ai giovani. Il convegno è previsto per il 10 agosto e comprenderà la presentazione dei dati dell’Aur da parte dell’amministratore unico Marco Damiani.

Nella stessa occasione sarà proposto un laboratorio di idee con i giovani del territorio, curato dalle architette Ersilia Morra Moretti e Marika Iorio. L’appuntamento porterà all’interno della manifestazione una riflessione sulla presenza delle nuove generazioni e sul loro rapporto con le comunità locali.

Il tema si affiancherà agli altri approfondimenti previsti durante il Raduno, ampliando l’attenzione dalla storia e dalla spiritualità francescana alle prospettive del territorio.

Stefania Proietti e l’Acquedotto del Sanguinone

Uno degli appuntamenti centrali è previsto il 12 agosto, quando la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti presenterà il proprio libro dedicato all’Acquedotto del Sanguinone, che portò l’acqua dalla montagna per la costruzione della Basilica di San Francesco.

All’incontro parteciperanno anche il presidente dell’Accademia Properziana Giorgio Bonamente, padre Pietro Messa, professore di storia del francescanesimo, e Marina Rosati, nella sua veste di giornalista e presidente della Proloco di Costa di Trex.

Il convegno collegherà così la storia della montagna a quella della Basilica di San Francesco, approfondendo un elemento del rapporto tra il Subasio, Assisi e il patrimonio francescano.

I documenti sul corpo di San Francesco

Il percorso dedicato alla figura di San Francesco proseguirà il 13 agosto con un convegno sull’“Invenzione del corpo di San Francesco, nei documenti del Sacro Convento e dell’Archivio di Stato”.

Interverrà monsignor Felice Accrocca, insieme a Cinzia Rutili, direttrice dell’Archivio di Stato di Perugia, e a Vito Isacchi e Martina Cesaretti, della sezione di Assisi dello stesso ente.

L’incontro sarà dedicato alla documentazione relativa alla vicenda francescana conservata dal Sacro Convento e dall’Archivio di Stato, inserendosi nel programma di approfondimenti costruito per l’Ottavo centenario della morte di San Francesco.

Dieci giorni tra cultura, natura e tradizione umbra

Il Raduno Amici de Montagna conserverà anche la propria dimensione conviviale, che accompagna l’iniziativa fin dalle precedenti edizioni. Durante la manifestazione saranno proposti piatti tipici della tradizione umbra, insieme agli appuntamenti culturali, musicali e naturalistici.

La nuova area attrezzata consentirà inoltre di valorizzare i panorami e i tramonti del Monte Subasio, offrendo ai partecipanti uno spazio inserito nel contesto naturale di Costa di Trex.

Dal 5 al 14 agosto, dopo l’anteprima sportiva del 2 agosto, la XL edizione del Raduno Amici de Montagna riunirà quindi i diversi elementi che ne hanno accompagnato la storia: montagna, comunità, cultura, musica, cucina ed escursioni. Nel 2026 il programma aggiunge un forte richiamo alla figura di San Francesco, facendo del rapporto tra il patrono d’Italia e il Subasio il tema centrale della manifestazione.