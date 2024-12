Approvato bilancio ’25 Assisi, investimenti record e tasse invariate

Approvato bilancio – Il Comune di Assisi ha approvato, nella seduta del Consiglio Comunale del 19 dicembre, il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Un documento finanziario solido, equilibrato e orientato agli investimenti, nonostante i consistenti tagli ai fondi per gli enti locali previsti dalla manovra governativa.

La sindaca Stefania Proietti, nel suo ultimo mandato prima di assumere il ruolo di presidente della Regione Umbria, ha illustrato un bilancio che conferma l’impegno a non aumentare le tasse comunali, mantenendo Assisi tra i pochi comuni italiani a non applicare l’addizionale Irpef. “Grazie alla nostra amministrazione, anche per il 2025 possiamo garantire servizi di qualità e interventi straordinari, interamente finanziati da risorse extra comunali”, ha dichiarato Proietti.

Investimenti chiave e finanziamenti straordinari

Tra gli interventi più rilevanti spicca il progetto di restauro e risanamento conservativo delle mura urbiche, per un importo di 9,5 milioni di euro, finanziato dal Dipartimento Casa Italia. L’opera si inserisce nel contesto dei preparativi per il Giubileo e l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco. Altri 3 milioni di euro sono destinati al rifacimento del sistema di mobilità di Porta Nuova, che prevede la realizzazione di ascensori e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Ulteriori fondi saranno utilizzati per l’efficientamento energetico di edifici scolastici, l’adeguamento sismico di strutture pubbliche e il consolidamento dei dissesti idrogeologici. Tra i progetti in evidenza, 706.000 euro sono stanziati per la Scuola Giovanni XXIII e 1,05 milioni di euro per la Scuola Sant’Antonio.

Misure sociali e servizi

Il bilancio include anche iniziative per il welfare, con oltre 6,7 milioni di euro destinati alle politiche sociali. Confermati i contributi per mense e trasporti scolastici, il bonus “Bimbi Domani” e la manutenzione del verde pubblico. La Tari rimarrà invariata rispetto al 2024, in attesa dell’approvazione del Piano Economico Finanziario.

Record di assunzioni e continuità amministrativa

Sul fronte delle risorse umane, il 2024 ha registrato 35 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il piano del fabbisogno 2025-2027 prevede ulteriori inserimenti, garantendo continuità operativa e qualità dei servizi.

Approvato bilancio Preparativi per il Giubileo e il centenario francescano

In vista delle celebrazioni religiose e culturali di rilevanza internazionale, Assisi punta su un’accoglienza d’eccellenza. Oltre agli interventi sulle mura storiche, il Comune investirà nella valorizzazione dei beni culturali e nella riqualificazione delle infrastrutture.

La sindaca Proietti ha sottolineato: “Questi interventi rappresentano un’opportunità unica per preservare il patrimonio culturale e promuovere il turismo, in linea con la vocazione internazionale della nostra città”.

Prospettive future

Il bilancio ha ricevuto il parere favorevole dell’organo di revisione, che ha attestato la sua coerenza e attendibilità contabile. Con una programmazione accurata e un’efficace gestione delle risorse, Assisi si prepara ad affrontare un biennio straordinario, consolidando il suo ruolo di polo culturale e spirituale di rilevanza globale.

Il Comune continua così a distinguersi come esempio virtuoso di amministrazione, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e attenzione ai bisogni della comunità.