Assisi approva bilancio e DUP, cala la TARI oltre il 10% oggi

Maggioranza soddisfatta: approvati i documenti strategici comunali

Assisi approva assestamento di bilancio e Documento Unico di Programmazione. I gruppi Assisi Domani e Assisi Civica evidenziano la riduzione della TARI di oltre il 10% e illustrano gli interventi programmati per sviluppo, servizi e infrastrutture.

Via libera all’assestamento di bilancio e al Documento Unico di Programmazione

I gruppi consiliari Assisi Domani e Assisi Civica esprimono soddisfazione per l’approvazione dell’assestamento di bilancio e del Documento Unico di Programmazione (DUP), provvedimenti che definiscono gli equilibri economico-finanziari dell’ente e tracciano le linee strategiche dell’attività amministrativa per i prossimi anni.

Secondo i gruppi di maggioranza, i due strumenti rappresentano un passaggio centrale nella pianificazione dell’attività comunale, delineando gli obiettivi di sviluppo e gli interventi ritenuti prioritari per il territorio, nel rispetto della sostenibilità finanziaria e della programmazione pluriennale.

Riduzione della TARI per famiglie e imprese

Tra gli aspetti evidenziati nella nota diffusa dai gruppi consiliari figura la riduzione della TARI superiore al 10%, misura che interesserà cittadini e attività economiche.

Il risultato viene attribuito alle politiche di sostenibilità adottate nel territorio negli ultimi dieci anni e all’indirizzo dell’attuale Giunta regionale, che ne ha consentito la valorizzazione economica. La diminuzione della tariffa sui rifiuti viene indicata come un intervento capace di alleggerire il carico fiscale in una fase economica ancora complessa, mantenendo al tempo stesso un’attenzione alla gestione delle risorse pubbliche.

Il DUP definisce le priorità dell’Amministrazione

Il Documento Unico di Programmazione individua gli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale e le principali direttrici di sviluppo della città.

La programmazione punta su una crescita equilibrata, sostenibile e moderna, con particolare attenzione al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, alla manutenzione del patrimonio pubblico, alla sostenibilità ambientale, all’innovazione amministrativa e all’innalzamento della qualità della vita della comunità.

Tra le priorità indicate figurano anche la riqualificazione urbana, la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, il potenziamento della mobilità e dell’accessibilità, gli investimenti nell’edilizia scolastica e negli impianti sportivi, la cura del territorio e la capacità di reperire finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Gli interventi già avviati sul territorio

Nella comunicazione viene sottolineato come la programmazione amministrativa abbia già trovato applicazione attraverso una serie di interventi considerati significativi.

Tra le opere richiamate figurano l’imminente avvio dei lavori di recupero delle mura urbiche, finanziati con oltre nove milioni di euro di risorse statali, destinati alla conservazione e alla valorizzazione di uno dei principali simboli della città.

Viene inoltre ricordata la prossima apertura della struttura polivalente di Santa Maria degli Angeli, destinata alle associazioni sportive, insieme all’attivazione del nuovo parcheggio attrezzato di Madonna dell’Olivo, realizzato per incrementare i posti auto disponibili e migliorare l’accessibilità al centro storico.

Tra gli interventi indicati figurano anche il finanziamento regionale destinato alla riqualificazione della piscina coperta e le ulteriori risorse ottenute per gli edifici scolastici di Petrignano, Giovanni XXIII e Alessi-Patrono di Santa Maria degli Angeli, con opere rivolte al miglioramento della sicurezza, dell’efficienza energetica e della funzionalità degli spazi.

L’Ottocentenario Francescano tra le priorità

La nota richiama anche l’impegno dell’Amministrazione nell’organizzazione delle iniziative dedicate all’Ottocentenario Francescano.

Assisi viene indicata come il centro delle celebrazioni, attraverso un calendario di appuntamenti culturali, spirituali e istituzionali sviluppati in collaborazione con le realtà del territorio e finalizzati a rafforzare il ruolo internazionale della città.

Accessibilità e mobilità tra i prossimi obiettivi

Tra le priorità future viene inserito anche il progetto per il ripristino della scala mobile e la realizzazione di un ascensore presso il parcheggio di Porta Nuova, intervento destinato a migliorare l’accessibilità al centro storico.

Secondo quanto illustrato dai gruppi consiliari, l’opera punta a favorire la mobilità delle persone con disabilità e delle categorie più fragili, agevolando nello stesso tempo i flussi turistici e sostenendo le attività economiche e ricettive della città.

I gruppi consiliari: programmazione e risultati concreti

Per Assisi Domani e Assisi Civica, i risultati raggiunti rappresentano una conferma dell’efficacia della programmazione amministrativa e della capacità dell’ente di reperire finanziamenti esterni per realizzare gli interventi previsti.

Nella dichiarazione diffusa dai gruppi consiliari si sottolinea che l’approvazione dell’assestamento di bilancio e del DUP costituisce un passaggio fondamentale per costruire il futuro della città attraverso una programmazione di lungo periodo.

Particolare rilievo viene attribuito alla riduzione della TARI, indicata come conseguenza delle politiche regionali recentemente adottate e dell’elevato livello di raccolta differenziata raggiunto ad Assisi dopo circa dieci anni, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e delle attività economiche.

L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire lungo il percorso già avviato, completando gli interventi programmati e continuando a investire nei servizi, nelle infrastrutture, nella valorizzazione del patrimonio pubblico, nella sostenibilità ambientale e nell’accessibilità, con l’intento di favorire lo sviluppo della città mantenendone al tempo stesso l’identità storica e culturale.