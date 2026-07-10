Assisi attiva l’Ufficio di prossimità per la giustizia locale

Il Comune di Assisi si prepara ad attivare un nuovo Ufficio di prossimità, uno sportello dedicato ai cittadini che offrirà servizi gratuiti di orientamento e informazione nell’ambito della volontaria giurisdizione. Il progetto ha ricevuto il via libera dalla Giunta comunale e rientra nell’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Giustizia, alla quale la Regione Umbria ha aderito attraverso il Programma Operativo Nazionale Governance 2014-2020. L’obiettivo è rendere i servizi della giustizia più accessibili, favorendo un rapporto diretto tra istituzioni giudiziarie e comunità locali, con particolare attenzione alle persone più fragili.

L’iniziativa interesserà il territorio della Zona Sociale 3, della quale Assisi è Comune capofila e che comprende anche Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. Lo sportello sarà operativo entro il mese di ottobre presso il Palazzetto del Capitano del Perdono, a Santa Maria degli Angeli, diventando un punto di riferimento per i cittadini dell’intero comprensorio.

Il percorso che ha portato all’attivazione del nuovo servizio è iniziato nel 2022, quando il Comune di Assisi ha aderito al programma ministeriale presentando una manifestazione d’interesse alla Regione Umbria. La proposta è stata valutata positivamente e inserita tra quelle finanziabili. Nel corso del mese di luglio verranno sottoscritti il protocollo d’intesa con la Regione e l’accordo operativo con il Tribunale di Perugia, passaggi necessari per consentire l’apertura dell’ufficio nei tempi previsti.

La gestione del nuovo sportello sarà affidata al Comune di Assisi in forma associata per conto della Zona Sociale 3. Il servizio sarà svolto da personale comunale già in organico, in possesso delle competenze professionali richieste per seguire le attività previste dal progetto, senza la necessità di nuove assunzioni.

L’Ufficio di prossimità avrà il compito di assistere i cittadini in numerose procedure legate alla volontaria giurisdizione. Tra i servizi previsti rientrano le informazioni sugli strumenti di protezione giuridica, come amministrazioni di sostegno, tutele e curatele, oltre alla distribuzione della modulistica adottata dagli uffici giudiziari e alle indicazioni necessarie per la corretta compilazione delle pratiche.

Lo sportello svolgerà anche la funzione di punto telematico decentrato, consentendo l’invio e la ricezione di atti destinati agli uffici giudiziari competenti. Tra questi figurano, ad esempio, le istanze rivolte al giudice tutelare e la trasmissione dei rendiconti periodici previsti dalla normativa. Il servizio offrirà inoltre un primo orientamento qualificato ai cittadini che devono affrontare procedure giudiziarie, facilitando l’accesso alle informazioni e ai percorsi amministrativi.

L’attivazione dell’Ufficio di prossimità rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento dei servizi territoriali, con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra cittadini e sistema giudiziario. La presenza di uno sportello decentrato consentirà infatti di ridurre gli spostamenti verso gli uffici giudiziari competenti, offrendo un punto di assistenza più vicino al territorio e alle esigenze della popolazione.

Grazie alla collaborazione tra Ministero della Giustizia, Regione Umbria, Comune di Assisi e Tribunale di Perugia, il nuovo servizio sarà rivolto non solo ai residenti della città serafica, ma a tutti i cittadini dei comuni appartenenti alla Zona Sociale 3, contribuendo a rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi di volontaria giurisdizione e alle informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti.